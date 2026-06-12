MASSA MARITTIMA – A partire da lunedì 15 giugno 2026 saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli studenti frequentanti le scuole dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.
“Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online, mediante Spid o Cie – spiega l’Unione dei Comuni -. Di conseguenza non saranno accettate richieste trasmesse con modalità differenti. Sarà possibile presentare le richieste dal 15 giugno al 19 luglio 2026. Si invita pertanto a provvedere all’inoltro della domanda entro i termini previsti”.
Sul sito dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere la sezione dedicata ai Servizi Scolastici per poter accedere alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a partire da lunedì 15 all’indirizzo mail: [email protected]