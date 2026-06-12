Foto di repertorio

GAVORRANO – Proseguono le attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti su parte del territorio del Comune di Gavorrano, per rendere operative le novità introdotte dal piano di riorganizzazione del servizio progettato da Sei Toscana e Ato Toscana Sud, in sinergia con l’Amministrazione comunale.

A partire dal prossimo 15 giugno, verrà definitivamente dismesso il servizio di raccolta domiciliare per gli utenti di Bagno di Gavorrano e di Filare, che passeranno dunque alla raccolta stradale e dovranno utilizzare le nuove postazioni installate sul territorio, tutte costituite da cinque contenitori, più capienti e con un miglior impatto visivo, uno per ogni tipologia di raccolta: multimateriale leggero, carta, organico, indifferenziato e vetro. Con una novità importante, relativa proprio alla raccolta degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti), che dovranno essere conferiti separatamente nel contenitore stradale con l’apertura verde.

L’avvio del nuovo servizio è stato preceduto da un lavoro di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, con l’invio e la distribuzione della guida alla raccolta differenziata #buttabene e con due incontri pubblici che si sono svolti a Bagno di Gavorrano (4 giugno) e a Bivio Ravi (10 giugno).

Per maggiori informazioni, sono sempre a disposizione il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il Numero verde 800.127.484.