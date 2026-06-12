GROSSETO – Due ottime prove per le giovanili maschili del Big Mat Bsc Grosseto. L’Under 18 biancorossa, guidata dal nuovo manager Alessandro Brocca e dal tecnico venezuelano Kleydi Gutierrez, a seguito dell’interruzione consensuale del rapporto tra la società e Daniele Secciani, ha superato la Fiorentina Red per 21-8 sul diamante di San Casciano. I grossetani sono partiti molto bene, siglando ben dieci punti nei primi due attacchi e subendone solamente uno, grazie anche all’ottima prestazione del partente Federico Maione. Dopo una buona reazione degli avversari, il Big Mat Bsc under 18 ha chiuso di fatto il match mettendo a segno nove punti nel sesto (big) inning.

Vincono anche gli Under 15 di Lino Luciani, che sono riusciti a spuntarla per 14-13 sul Padule all’ultimo inning. Gran merito a Zunno che ruba dalla terza a casa base sfruttando un errore del ricevitore avversario. “Sono soddisfatto dalla prova della squadra – commenta il manager Lino Luciani -. Nonostante fossimo in svantaggio di sei punti dopo i primi due inning, i ragazzi sono stati veramente bravi a reagire e a ribaltare il risultato. Sottolineo inoltre le ottime prestazioni di Manganelli, Fontana, Zunno e Gambassi che hanno dato un contributo fondamentale per la vittoria finale”.

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