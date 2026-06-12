GROSSETO – Il conto alla rovescia è quasi terminato, domani 13 giugno Grosseto diventerà il cuore pulsante dei diritti e dell’inclusione ospitando la parata ufficiale del Toscana Pride. La città si è prepara ad accogliere circa 10 mila persone e 5 carri per un pomeriggio di festa, rivendicazioni e orgoglio.

L’evento arriva a Grosseto dopo mesi di preparativi e, in merito al contesto territoriale, Daniela Castiglione ha sottolineato nei giorni scorsi come l’arrivo della manifestazione in una città storicamente “ai margini” della regione, e le conseguenti reazioni negative registrate, dimostrino quanto «Sia davvero necessario farlo per promuovere l’inclusività». Sulla stessa linea Franca Branconi, che ha ribadito la serenità degli organizzatori, tutelati dalla legge, spiegando che l’obiettivo è «Far passare un messaggio senza timori e senza imporre nulla».

Il programma degli eventi della settimana

Durante tutta la settimana sono stati organizzati degli eventi in attesa della grande parata.

Ecco quelli presenti anche oggi 12 giugno:

Il Giardino degli Arcieri – Alle ore 18 si terrà il Talk diritto al nome, diritto all’identità, la rinascita è politica con Giovanna Cristina Vivinetto, Alice Benedetti, moderato da Fatatrak. Alle 19.30 secondo Talk dal titolo Corpi liberi, desideri e autodeterminazione con Fabrizio Quattrini, Alessandro Garzi moderato da La redazione scomodo di Empoli. Alle 20.30 aperitivo e dj set con Ava Hangar e alle 21.30 Drag show con Ava Hangar e Panthera Virus. Alle 22.30 live set di Santaviola & Calasina.

Negli spazi di Hub Project e della Bottega Nardini – Sino al 13 giugno ospitano la mostra Twelve Colours di Emiliano Cavalli: un percorso artistico intenso e contemporaneo in cui il colore diventa racconto di identità, emozioni e fragilità condivise.

Il richiamo ai valori costituzionali e alla pace

La manifestazione di domani non sarà soltanto un momento di visibilità per la comunità lgbtqia+, ma porterà con sé messaggi di forte valenza civile e sociale. Durante la presentazione dell’evento, Valentino Bisconti ha ricordato con fermezza lo spirito che muove l’iniziativa, parlando della necessità di «Superare gli ostacoli per come chiede la Costituzione (articolo 3) in riferimento all’inclusione», aggiungendo l’orgoglio di una provincia legata a un’Italia antifascista da ben 80 anni.

Istanze pienamente condivise anche dalla Regione Toscana attraverso l’assessora Alessandra Nardini, che ha espresso la sua vicinanza alla parata del sabato pomeriggio contro le discriminazioni legate all’identità di genere e gli attacchi alle famiglie omogenitoriali. Nardini ha inoltre evidenziato come questa manifestazione si schieri apertamente «Con i colori della pace» contro tutte le guerre e l’occupazione della Palestina.

Gli orari e il percorso di domani

Per chi desidera partecipare o per coloro che dovranno spostarsi in città, ecco i dettagli logistici ufficiali del corteo di domani, sabato 13 giugno:

Il ritrovo – L’appuntamento è a partire dalle ore 16 in piazza Esperanto, punto di ritrovo dove confluiranno i partecipanti e gli autobus in arrivo da fuori provincia. La partenza effettiva del corteo è fissata per le 16:30.

Il tragitto – Come stabilito dalla Questura per ragioni di sicurezza e acustica, il transito all’interno del centro storico (“zona rossa”) non sarà consentito. I cinque carri sfileranno quindi lungo un percorso esterno alle Mura, passando per: viale Vittorio Fossombroni, viale Lorenzo Porciatti, viale Alessandro Manetti, via Caravaggio Stadio, via Pietro Aldi, viale della Repubblica e piazzale Fabiano Zuppardo.

L’arrivo – La parata si concluderà al parco Pertini in viale Giotto circa alle 18:30. Nell’attesa che tutti i partecipanti completino il percorso, lo spazio ospiterà un dj set e, a seguire, gli interventi e i discorsi istituzionali dal palco. Gli organizzatori ricordano che i tempi stretti non permetteranno lo svolgimento di feste successive all’interno del parco.

La manifestazione, interamente autofinanziata per scelta dei promotori attraverso il sostegno di privati, della Coop e della Cgil, conta sul patrocinio formale dei comuni di Grosseto, Siena e Pistoia.