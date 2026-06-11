CINIGIANO – È morto all’ospedale Le Scotte di Siena per le conseguenze di un grave incidente avvenuto questa mattina con il suo trattore.

L’uomo, 63 anni, originario di Monza, si chiamava Cristiano Villa, e aveva una casa a Monticello, nel comune di Cinigiano.

Questa mattina, verso le 10, si trovava nell’oliveto di un podere in località Le Ripe quando è rimasto schiacciato sotto il suo trattore.

L’uomo aveva da poco finito di ristrutturare il podere in cui aveva intenzione di stabilirsi e stava lavorando tra gli olivi.

Purtroppo dopo l’arrivo dei soccorsi le condizioni sono apparse subito molto gravi. Il ferito è stato caricato sull’elisoccorso Pegaso, e trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena dove è morto.