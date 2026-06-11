GROSSETO – Cinghiale, tortelli, acquacotta, lumache, peposo, strozzapreti, fritture di pesce, vino locale e tante altre specialità della tradizione maremmana. Con l’arrivo dell’estate sta per tornare anche TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata agli appuntamenti enogastronomici della provincia di Grosseto.

Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno accompagnato lettori e turisti alla scoperta delle feste paesane e delle sagre organizzate nei borghi e nelle frazioni della Maremma, la rubrica si prepara a ripartire anche per l’estate 2026.

Come ogni anno, l’obiettivo sarà quello di raccogliere in un unico spazio tutti gli appuntamenti dedicati alla cucina tradizionale, alle produzioni tipiche e alle feste popolari che animano il territorio da giugno fino all’inizio dell’autunno.

Anche quest’anno TuttoSagre avrà uno spazio dedicato nella prima pagina de IlGiunco.net, facilmente raggiungibile da tutti i lettori che vogliono scoprire cosa fare durante il fine settimana o programmare una serata all’insegna della buona cucina e delle tradizioni locali.

Ma l’edizione 2026 porterà con sé anche una novità importante, sulla quale per il momento manteniamo il massimo riserbo. Un’iniziativa pensata per rendere la consultazione della guida ancora più semplice e utile sia per i residenti sia per i tanti turisti che ogni estate scelgono la Maremma per le proprie vacanze. Maggiori dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

Nelle prossime settimane pubblicheremo la prima guida aggiornata con il calendario delle sagre in programma nei comuni della provincia di Grosseto, con date, località, menù e informazioni utili per partecipare.

Un viaggio tra i sapori più autentici della Maremma, alla scoperta delle ricette che raccontano la storia del territorio e delle tante associazioni di volontariato che, anno dopo anno, mantengono vive tradizioni e momenti di aggregazione molto attesi dalle comunità locali.

Organizzate una sagra, una festa paesana o un evento enogastronomico? Potete segnalarlo alla redazione de Il Giunco per essere inseriti gratuitamente nella guida estiva di TuttoSagre.

L’estate maremmana è pronta a ripartire. E noi siamo pronti a raccontarla, un piatto alla volta.