GROSSETO – “L’approvazione da parte del Consiglio regionale delle modifiche al Testo unico del turismo rappresenta un risultato importante per l’intero sistema turistico toscano e conferma la capacità della Regione Toscana di intervenire con pragmatismo per migliorare una normativa già innovativa, ascoltando i territori, i Comuni e gli operatori del settore. Come Partito Democratico della Federazione provinciale di Grosseto esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Giunta regionale e dall’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras, che ha saputo guidare un percorso di confronto e di ascolto traducendo le esigenze emerse sul territorio in soluzioni concrete. Un ringraziamento va inoltre al gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che ha accompagnato e sostenuto questo lavoro legislativo contribuendo all’approvazione di un provvedimento capace di migliorare ulteriormente una riforma già importante per il futuro del turismo toscano». Così si legge nella nota di Giacomo Termine Segretario provinciale Partito Democratico Federazione di Grosseto

«Ancora una volta il PD dimostra la propria capacità di governare i processi di cambiamento con equilibrio, competenza e attenzione alle esigenze delle comunità locali. Le modifiche approvate rafforzano la chiarezza normativa, introducono ulteriori semplificazioni amministrative e offrono risposte attese da molti operatori, garantendo al tempo stesso un quadro di regole certo e coerente. Particolarmente significativo è il lavoro svolto per accompagnare in modo graduale l’adeguamento delle strutture ricettive esistenti, evitando penalizzazioni eccessive e consentendo una transizione sostenibile verso il nuovo assetto previsto dalla riforma».

«Si tratta di una scelta che dimostra come sia possibile tenere insieme sviluppo economico, tutela del territorio, qualità dell’offerta turistica e certezza del diritto. Un equilibrio non scontato, raggiunto grazie a un metodo di governo basato sul confronto e sulla capacità di ascoltare le istanze provenienti dalle comunità locali. Per una provincia come Grosseto, dove il turismo rappresenta una componente fondamentale dell’economia e dell’occupazione, disporre di norme chiare, stabili e sostenibili è un elemento essenziale per favorire investimenti, valorizzare le imprese e rafforzare la competitività del territorio. Le scelte approvate dal Consiglio regionale testimoniano inoltre una visione politica chiara: sostenere il settore turistico senza rinunciare alla necessità di governarne le trasformazioni, garantendo regole uguali per tutti e strumenti adeguati per affrontare fenomeni complessi come quello delle locazioni turistiche e dell’utilizzo del patrimonio immobiliare. Come Partito Democratico continueremo a sostenere il lavoro della Regione Toscana, dell’assessore Marras e del gruppo consiliare regionale nella convinzione che il turismo debba essere governato con serietà, visione e responsabilità, evitando sia la deregulation, sia approcci ideologici».

«La Toscana continua a dimostrare di essere un modello nazionale capace di coniugare crescita, qualità e sostenibilità, e il Partito Democratico è orgoglioso di contribuire a questo percorso attraverso una forte e qualificata azione di governo».