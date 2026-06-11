MONTEROTONDO MARITTIMO – Anche per l’estate 2026 il Comune di Monterotondo Marittimo conferma uno dei servizi più importanti e attesi dalle famiglie: i campi estivi comunali dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, con un programma educativo, ricreativo e sportivo particolarmente ricco e una compartecipazione economica praticamente simbolica per i residenti.

Il servizio si svolgerà dal 6 luglio al 28 agosto, articolato in quattro turni di due settimane ciascuno, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-16.00, comprendendo mensa, attività educative, materiale didattico, assicurazione e numerose iniziative organizzate sul territorio.

“L’Amministrazione comunale ha scelto di investire con decisione su questo servizio, sostenendolo attraverso risorse comunali e finanziamenti ministeriali, lasciando alle famiglie residenti una quota di partecipazione di appena 10 euro per ciascun turno di due settimane – afferma il sindaco Giacomo Termine -. Una scelta politica precisa che punta a garantire pari opportunità educative, socializzazione e sostegno concreto alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa”.

Il progetto educativo di quest’anno avrà come tema “Spazio Natura“, un percorso pensato per avvicinare bambini e ragazzi all’educazione ambientale, alla sostenibilità e alla scoperta del territorio attraverso attività esperienziali, laboratori e momenti di apprendimento all’aria aperta.

Le attività previste spaziano dai laboratori creativi e artistici alle esperienze scientifiche e Stem, dall’educazione ambientale alle attività sportive, con il coinvolgimento di numerose realtà associative locali. Sono previsti laboratori di lettura, pittura all’aperto, fotografia naturalistica, attività motorie, sport di squadra, escursioni, orientamento e scoperta delle tradizioni locali.

Particolarmente significativo il programma delle uscite e delle gite che accompagnerà l’intera estate. I partecipanti potranno vivere giornate al mare presso lo stabilimento balneare Tangram di Follonica, escursioni alla Riserva Naturale delle Cornate e Fosini, visite al Parco Costiero della Sterpaia, oltre a giornate di svago presso Acqua Village e Cavallino Matto. Esperienze che rappresentano un importante valore aggiunto e che consentiranno ai ragazzi di conoscere il territorio, fare gruppo e vivere momenti di crescita, autonomia e divertimento in piena sicurezza.

Il progetto prevede inoltre collaborazioni con la Pro Loco, Asd La Boracifera, Officine Papage, Usd Monterotondo, le guide ambientali di Mubia e la biblioteca comunale, rafforzando ulteriormente il legame tra il centro estivo e la comunità locale.

“Anche quest’anno abbiamo voluto costruire un’offerta educativa estiva di altissimo livello, accessibile a tutte le famiglie e fortemente radicata nel nostro territorio. Crediamo che investire sui bambini e sui ragazzi significhi investire sul futuro della nostra comunità – prosegue il sindaco -. Per questo abbiamo scelto di mantenere una quota di partecipazione simbolica per i residenti, garantendo al tempo stesso un programma ricco di attività educative, sportive, culturali e ricreative che difficilmente si trova in realtà delle nostre dimensioni. I campi estivi rappresentano non solo un importante servizio alle famiglie, ma anche un’occasione di crescita, socializzazione e scoperta del territorio per i nostri giovani. Grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni, educatori e operatori del territorio siamo riusciti a costruire un progetto che unisce qualità educativa, inclusione sociale e sostegno concreto alle famiglie. In un periodo in cui i costi dei servizi estivi sono spesso molto elevati, abbiamo scelto di continuare a investire risorse importanti affinché nessun bambino sia escluso da un’esperienza che rappresenta un momento fondamentale di crescita e di comunità”.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 19 giugno. I minori residenti avranno priorità nell’accesso al servizio. Tutte le informazioni e il modulo per l’iscrizione sono disponibili sul sito del Comune.

Per informazioni è inoltre possibile contattare il numero 335 1870914.