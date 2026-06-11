GROSSETO – “Parteciperò al Toscana Pride 2026 che sabato 13 giugno porterà a Grosseto migliaia di persone da tutta la regione per riaffermare i valori dell’uguaglianza, del rispetto e della libertà. È un appuntamento significativo che richiama l’attenzione sulla necessità di continuare a difendere e promuovere i diritti civili, contrastando ogni forma di discriminazione e di esclusione”. È quanto dichiara il deputato Dem Marco Simiani.

“Il nostro territorio avrà l’opportunità di essere protagonista di una grande manifestazione di partecipazione democratica e civile. Essere presenti significa sostenere una società più aperta, inclusiva e capace di riconoscere pienamente la dignità di ogni persona”: conclude.