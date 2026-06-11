FOLLONICA – Prenderà il via lunedì 15 giugno la riorganizzazione sperimentale e stagionale della circolazione stradale nel quartiere di Senzuno, approvata con l’ordinanza n. 415 della Polizia locale.

Il piano, che rimarrà attivo fino al 1° settembre 2026, si inserisce nella cornice strategica del Pums e dei progetti legati alla ciclovia Tirrenica finanziati dal Pnrr. L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale è “tutelare la mobilità dolce, eliminare le interferenze veicolari e incrementare la sicurezza dei pedoni nei mesi di massimo afflusso turistico”.

Il provvedimento introduce nuove Aree Pedonali (tra cui via della Repubblica e via Livorno in orario serale) e una Zona a Traffico Limitato attiva 0-24 su via Firenze e via Spiaggia di Levante. Per supportare le attività economiche e i residenti, le autorizzazioni di accesso per il carico e scarico temporaneo saranno gestite direttamente dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp).

La Polizia Locale si occuperà della posa della segnaletica e della vigilanza per garantire la fluidità del traffico residuo. Le violazioni saranno punite secondo le norme del Codice della Strada.

Ecco le principali modifiche previste dal provvedimento:

Aree pedonali serali (ore 18:00 – 07:00): istituite su via della Repubblica (tra via Palermo e via Pistoia) e via Livorno. In questa fascia oraria non sono previste autorizzazioni ordinarie per residenti o frontisti.

Aree pedonali 0-24: attive tutto il giorno su via Mentana e via Spiaggia di Levante (tratto Mentana-Firenze). L’accesso ai garage è vietato dalle 18:00 alle 07:00.

Nuova Ztl 0-24: istituita su via Firenze e via Spiaggia di Levante (tratto Siena-Firenze). L’accesso per carico/scarico (max 15 minuti) è consentito solo a residenti, commercianti e strutture ricettive autorizzate. I pass sono rilasciati dall’Urp.

Modifiche ai sensi di marcia: inversione del senso unico su via Pistoia e via Arezzo. Introduzione del doppio senso di marcia su via Palermo.

Questa fase sperimentale consentirà di raccogliere dati utili per il nuovo Piano Urbano del Traffico.

Si può trovare l’ordinanza completa sul sito del Comune al link https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=29663

La cartina mostra la suddivisione cromatica delle zone interessate dai nuovi provvedimenti, in vigore dal 15 giugno al 1° settembre 2026.