MONTEBUONO – Montebuono di Sorano continua a stupire in merito alla viabilità antica.

“Dopo la scoperta di un antichissimo tracciato che dalla sinistra idrografica del Fiora punta verso il castello medioevale – riferisce lo storico locale Antonello Carrucoli – grazie alla segnalazione di un abitante del posto è stato individuata un’altra strada in linea d’aria non distante dalla prima, che sembrerebbe la continuazione del primo tracciato e non è da scartare l’ipotesi che siamo di fronte ad un antichissimo percorso che dalla zona di Sovana andava verso il Monte Amiata, con varie diramazioni che raggiungevano i centri abitati collinari di cui la memoria popolare, supportata dai frammenti fittili emersi durante i lavori agricoli, ha tramandato l’esistenza”.

“Saranno comunque gli esperti a delineare la topografia della zona – conclude Carrucoli – e perché no, favorire la creazione di una sentieristica fruibile dai “camminatori” che si snoda in un contesto naturalistico suggestivo e incontaminato. Sono infatti convinto che oltre ad una strada antichissima che costeggiando l’argine sinistro del Fiora puntava verso Nord, vi siano una serie di percorsi che raggiungevano i pagi collinari della zona snodandosi per diversi km: scoprirli, studiarli e renderli fruibili per il tracking sarebbe importantissimo per tutto il territorio”.