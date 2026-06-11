SAN DONATO – Incidente questa mattina sull’Aurelia, all’altezza dello svincolo di San Donato, nel comune di Orbetello.

Nello scontro che ha interessato due auto, è rimasta coinvolta anche la vettura di servizio dei Carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale che sta intervenendo sul posto. Esclusa l’ipotesi di un inseguimento o di azioni simili. È stato un normale incidente stradale.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, due carabinieri di 29 e 30, un uomo e una donna, e una donna di 50 anni che viaggiava sull’altra auto; i tre sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale della Misericordia dall’ambulanza della Croce rossa di Grosseto e da quella della Misericordia.

L’incidente ha provocato rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

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