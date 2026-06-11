FOLLONICA – Un segnale forte e tangibile a favore dell’ambiente. Si è conclusa con un bilancio di eccezionale portata la tradizionale iniziativa “Pulispiagge e Pulifondali“, la giornata dedicata alla bonifica del litorale e del mare organizzata nel Golfo. L’impegno congiunto ha permesso di recuperare e smaltire quasi una tonnellata di rifiuti, tra cui spiccano plastiche, scarti e pesanti e insidiose vecchie nasse abbandonate sui fondali.

“La dirigenza della Lega Navale Italiana – sezione di Follonica esprime la più profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questa imponente operazione, frutto di una fondamentale sinergia tra volontari, enti e istituzioni – afferma la Lni -. Per le operazioni a terra, un ringraziamento speciale e doveroso va ai ragazzi delle scuole del nostro territorio, che hanno setacciato l’arenile con entusiasmo e dedizione, affiancati dall’instancabile gruppo di volontari ‘Vogliamo una città più pulita’. Il loro supporto logistico nella raccolta e nello smistamento dei materiali è stato il vero motore della pulizia delle spiagge”.

“Sul fronte mare, il successo dell’operazione si deve ai subacquei volontari, sia appartenenti al Gruppo Sub della Lni sia esterni all’associazione. Grazie alle loro faticose immersioni, è stato possibile liberare i fondali da materiali ingombranti e letali per la flora e la fauna marina (sfiorando i 1.000 kg di peso complessivo), compiendo un lavoro di inestimabile valore ecologico.

La piena e sicura riuscita della manifestazione è stata infine garantita dall’importante contributo della Fipsas, che ha fornito un supporto organizzativo essenziale, e dalla vicinanza dell’Amministrazione comunale di Follonica, che ha patrocinato e sostenuto con convinzione l’evento, dimostrando ancora una volta la grande sensibilità della città verso la tutela e la salvaguardia del proprio ecosistema costiero”.