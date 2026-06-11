FOLLONICA – I cittadini attualmente sprovvisti di medico di medicina generale nel comune di Follonica possono da oggi procedere alla scelta del proprio medico data la possibilità di alcuni professionisti operanti sul territorio di acquisire nuovi assistiti. A dirlo la direzione di zona Colline Metallifere, Amiata grossetana e Grossetana della Asl.

Si ricorda che la prima scelta del medico di medicina generale può essere fatta secondo le seguenti modalità:

– tramite l’app Toscana Salute

– sul portale cambio medico della Regione Toscana

– presso gli sportelli anagrafe assistiti

Per i dettagli sulle modalità di scelta consultare la pagina del sito aziendale https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra.

L’intervento del sindaco

Anche il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani conferma: “La dottoressa Barbara Sotgia, entrata in servizio a Follonica da circa un mese come medico di medicina generale, dispone ancora della possibilità di accogliere circa 600 nuovi assistiti.

Si tratta di una notizia importante per molte persone che, ad oggi, risultano ancora prive del medico di base. Pur essendo consapevoli che tale disponibilità non sia ancora sufficiente a coprire l’intero fabbisogno della nostra comunità, rappresenta comunque un’opportunità concreta per un numero significativo di cittadini”.

“Con questa comunicazione intendiamo raggiungere in particolare coloro che, nelle scorse settimane, non hanno presentato domanda di scelta del medico ritenendo che non vi fossero più posti disponibili. La dottoressa Sotgia può infatti ancora prendere in carico nuovi pazienti e invitiamo pertanto gli interessati a rivolgersi agli uffici competenti dell’ASL o a utilizzare i canali previsti per effettuare la scelta del medico di medicina generale”.

“L’Amministrazione comunale continua a seguire con la massima attenzione il tema dell’assistenza sanitaria territoriale, mantenendo un confronto costante con l’Asl Toscana sud est e con tutti i soggetti coinvolti, affinché si possano individuare ulteriori soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini che attendono l’assegnazione di un medico di base.

Continueremo ad aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi della situazione e sulle iniziative intraprese per rafforzare la presenza dei medici di medicina generale sul nostro territorio”.