ORBETELLO – «Proseguono gli incontri sul territorio con i cittadini, gli anziani e i pensionati». A dichiararlo è Mauro Pettini, coordinatore del gruppo civico “Insieme per Orbetello – Per un rinnovato impegno dei cattolico-democratici in politica”, impegnato nel confronto con la comunità sulle progettualità per il futuro del territorio.

«Abbiamo elaborato una serie di proposte per il rilancio del centro storico di Orbetello – prosegue Pettini – che riguardano innanzitutto la cura e la manutenzione periodica del verde pubblico, oltre alla piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli che si sono seccati nel corso degli anni».

Tra gli interventi indicati dal gruppo civico figura anche la pulizia delle rive della laguna che circondano il centro storico e delle aree verdi dei due parchi delle Crociere, sia a Levante che a Ponente.

«Accanto a queste iniziative – aggiunge Pettini – riteniamo necessario predisporre un piano di rilancio economico e produttivo del centro storico, attraverso la creazione di una vetrina permanente delle attività artigianali locali e l’organizzazione di appuntamenti mensili dedicati alle eccellenze del territorio. L’obiettivo è favorire la riapertura di attività commerciali che hanno cessato la propria attività negli ultimi mesi e riportare vitalità nel cuore della città».

Il coordinatore del gruppo civico sottolinea inoltre la necessità di rivedere il piano della viabilità del centro storico. «Alcune strade – conclude – dovrebbero essere riaperte al traffico, nell’ambito di una revisione complessiva della mobilità urbana che tenga conto delle esigenze dei residenti, delle attività commerciali e dei visitatori».