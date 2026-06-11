GROSSETO – Le Farmacie Comunali di Grosseto hanno pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori, finalizzata all’assunzione di un farmacista con contratto a tempo indeterminato. La graduatoria potrà essere utilizzata nei successivi 18 mesi anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che part-time, in base alle esigenze aziendali.

I requisiti richiesti

La selezione è rivolta a professionisti in possesso della laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti. Tra le caratteristiche richieste figurano competenze professionali e relazionali, orientamento al servizio verso i cittadini, capacità di lavorare in squadra e interesse per i servizi innovativi della farmacia, come prevenzione, telemedicina e diagnostica.

Come si svolge la selezione

La selezione consisterà in un colloquio individuale che approfondirà le competenze professionali dei candidati, la conoscenza della legislazione farmaceutica, della farmacia dei servizi, degli strumenti informatici di settore e la motivazione al ruolo.

Come e quando presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro le 24 del 5 luglio 2026, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito aziendale. Tutte le informazioni, la modulistica e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito delle Farmacie Comunali di Grosseto all’indirizzo www.fcrgrosseto.com.

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