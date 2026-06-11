FOLLONICA – Si avvicina la Giornata della Croce Rossa Italiana, che si svolgerà in piazza Sivieri a Follonica domenica 14 giugno dalle ore 16 fino a tarda sera. Invitando tutti alla serata, il comitato di Follonica ha deciso di tracciare un resoconto sull’attività svolta nell’ultimo periodo.

“Parlare a metà anno dell’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana (Comitato di Follonica) significa raccontare, attraverso i numeri, l’impegno quotidiano al servizio della comunità e il valore di una presenza costante sul territorio – affermano il presidente Antonio Bellini e il Consiglio direttivo -. Nel corso del 2025 il Comitato ha effettuato 2.560 interventi di emergenza sanitaria 118, 1.634 servizi sanitari e trasporti infermi e 126 assistenze sanitarie a supporto di eventi sportivi, culturali e manifestazioni di varia natura. Numeri che testimoniano migliaia di chilometri percorsi e una presenza continua accanto ai cittadini”.

Ma la Croce Rossa non è soltanto ambulanza ed emergenza: “Grande importanza riveste infatti l’area sociale, che nel corso dell’anno ha distribuito 489 pacchi alimentari, offrendo un aiuto concreto a numerose famiglie del territorio. Un risultato reso possibile grazie ai viveri Agea e alle raccolte del Carrello solidale presso il punto vendita Coop, oltre che alla generosità dei clienti e dei cittadini che continuano a sostenere queste iniziative.

Tra le novità più significative del 2025 vi è anche l’attivazione dello sportello sociale, un servizio che rappresenta una risposta concreta ai bisogni della comunità, offrendo supporto, orientamento e percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Numerosi sono inoltre i progetti attivi all’interno del Comitato, dalla formazione del personale e dei volontari ai corsi di primo soccorso rivolti alla cittadinanza, agli studenti degli istituti scolastici e alle aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

“Tra le attività di particolare rilevanza promosse dalla Croce Rossa vi è la diffusione della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti. All’interno del Comitato CRI di Follonica è attiva l’attività di promozione della donazione del sangue, che si occupa di informare la popolazione, gestire le prenotazioni e accompagnare i cittadini nel percorso della donazione, contribuendo a rispondere alle necessità del sistema trasfusionale – proseguono -. Donare sangue è un gesto gratuito di straordinaria generosità che può salvare vite umane; per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il servizio dedicato all’indirizzo e-mail [email protected]. Tutto questo è possibile grazie all’impegno del personale dipendente, dei volontari, degli operatori del Servizio Civile Universale, dei soci sostenitori e dei donatori che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’Associazione. Per questo è importante ricordare che il sostegno della popolazione al Comitato CRI rappresenta una risorsa fondamentale, sia attraverso la scelta di destinare il 5 per mille alla Croce Rossa Italiana, sia diventando socio sostenitore“.

Proprio per rafforzare il legame con la cittadinanza, domenica 14 giugno 2026 il Comitato invita tutta la popolazione a partecipare alla Giornata della Croce Rossa Italiana, che si svolgerà in piazza Sivieri a Follonica dalle ore 16.00 fino a tarda sera.

Una data particolarmente significativa per due motivi: il 14 giugno si celebra infatti la Giornata mondiale del donatore di sangue, occasione per promuovere ancora una volta l’importanza della donazione e fornire tutte le informazioni necessarie a chi desidera diventare donatore attraverso l’attività di promozione della donazione del sangue del Comitato CRI di Follonica. Inoltre, il giorno successivo, il 15 giugno, ricorre l’anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana.

“Sarà un momento di festa, incontro e condivisione durante il quale il Comitato porterà in piazza le proprie attività, i gruppi e le aree operative per farsi conoscere più da vicino. Sarà possibile incontrare volontari e operatori, conoscere i servizi offerti, partecipare ad attività dimostrative, porre domande e scoprire il lavoro che ogni giorno viene svolto al servizio della comunità – conclude l’Associazione -. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Follonica rinnova così il proprio impegno a essere un punto di riferimento per il territorio, continuando a mettere al centro le persone, la solidarietà e la vicinanza a chi ha bisogno.”