CAPALBIO – Irene Grandi, “Age Pride” del Teatro Franco Parenti, Capalbio Libri, il Premio internazionale Capalbio “Piazza Magenta” e il festival del cinema: è stata ufficialmente presentata stamani, giovedì 11 giugno, la stagione culturale di Capalbio.

Saranno tantissimi gli eventi che da giugno a settembre animeranno l’estate del comune più a sud della Toscana, con il nuovo Teatro del Leccio che sarà assoluto protagonista.

“Quest’anno cambia la storia della nostra stagione culturale – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini –, grazie alla realizzazione del Teatro del Leccio, un’opera meravigliosa che la nostra amministrazione ha voluto realizzare con il decisivo contributo della Regione Toscana. Saranno 58 gli appuntamenti che andranno in scena nella struttura firmata da Maurice Nio, per un totale di circa settanta appuntamenti che animeranno l’estate capalbiese. Un plauso particolare lo meritano sia la Fondazione Capalbio, una realtà in fortissima crescita che grazie alla guida di Maria Concetta Monaci ha allestito un calendario di appuntamenti di altissimo livello, e a Capalbio Libri, giunto alla sua ventesima edizione, e al suo direttore Andrea Zagami. Ringrazio, infine, l’assessore alla Cultura Patrizia Puccini per il prezioso e fondamentale lavoro che mette puntualmente a disposizione della comunità e del nostro territorio”.

Il palinsesto, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, Fondazione Capalbio, il Ccn, Zigzag, #capalbiogiovani, le sagre e tantissime altre realtà del territorio, unisce una serie di appuntamenti che spazieranno dalla musica al teatro, passando per la letteratura, la gastronomia e il cinema, ma con un minimo comune denominatore: l’elevata qualità degli eventi. Dopo l’inaugurazione della mostra di Matteo Nasini e Daniel Galligani “Floating signals” – visitabile alla Galleria Il Frantoio fino alla fine del mese -, questo weekend ci sarà il “Longevity festival”, un incontro dedicato alla longevità come esperienza umana, sociale e relazionale, promosso dal Ccn Capalbio a Palazzo Collacchioni, venerdì 12 giugno alle ore 18.15, e il concerto dei Krognola al Teatro del Leccio, sabato 13 giugno alle ore 21.30.

Sabato 20 giugno, alle ore 21, nella chiesa di Borgo Carige si terrà “Splendore Barocco. La cantabilità italiana in tour europeo” di Helianthus ensemble, mentre sabato 27 giugno, al Teatro del Leccio, suonerà Irene Grandi per celebrare i suoi trent’anni di carriera con il tour “Fiera di me 2026”.

“Abbiamo allestito – dice Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura – un calendario di altissimo profilo. Ogni anno la grande collaborazione con Fondazione Capalbio, le tante realtà locali e non solo permette di offrire alla comunità locale e ai turisti un’estate dinamica e affascinante. Ovviamente, siamo estremamente soddisfatti di inserire in un programma così importante il Teatro del Leccio, un’opera che ha e avrà il merito di valorizzare ancora di più i tanti appuntamenti che ospiteremo nel nostro territorio”.

Il mese di luglio sarà costellato da tantissimi eventi come la proiezione con performance musicale di Olivia Lynch al piano, che si terrà giovedì 9 alle 21.30 al Teatro del Leccio, “Tempi moderni” di Paolo Hendel e Marco Vicari (sabato 11 luglio alle 21.30 sempre al Teatro del Leccio) e “L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio” di Maurizio Sessa e con l’esibizione musicale del maestro Cesare Nobile, in programma domenica 12 alle 18.30 a Palazzo Collacchioni. A luglio, inoltre, torneranno le proiezioni di Filminsieme di #capalbiogiovani che ogni mercoledì si svolgeranno alle 21.15 sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo (e che proseguiranno anche nel mese di agosto). A questi si aggiungeranno, tra i tanti, “La storia a processo: colpevole o innocente?” di Elisa Greco, in programma per sabato 18 luglio alle 21.30 al Teatro del Leccio, il Terzo campionato italiano assoluto di surfskate alla Wood Wave di Capalbio Scalo (sabato 18 e domenica 19 luglio) e domenica 19, alle 19.30, alla Terrazza de Il Frantoio sarà la volta del primo incontro del Salotto letterario di Emmanuelle De Villepin (gli incontri successivi ci saranno domenica 26 luglio e martedì 11 agosto).

La fine del mese di luglio sarà impreziosita da “Age Pride” del Teatro Franco Parenti, venerdì 24 alle 21.30 al Teatro del Leccio, “Omaggio a Filippo Nicosia: Blue Waltz” con Enrico Pieranunzi e Thomas Fonnesbaek, sabato 25 alle 21.30 sempre al Teatro del Leccio, e l’inaugurazione della mostra promossa dal Ccn “Paesaggi umani, tracce, geografie del vissuto” di Pietro Corridori, sabato 25 alle ore 19 a Palazzo Collacchioni.

“Dopo aver portato negli anni tanti eventi nelle piazze del comune – commenta Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – adesso possiamo contare sul meraviglioso Teatro del Leccio. Alla comunità capalbiese e ai visitatori garantiremo una serie di ottimi appuntamenti che impreziosiranno e al loro volta saranno valorizzati dall’opera di Maurice Nio. Grazie alle tante collaborazioni, come quelle con il Teatro Franco Parenti e Jando music (grazie a quest’ultima ospiteremo il concerto di Irene Grandi, lo spettacolo di Paolo Hendel e Marco Vicari e avremo l’omaggio a Filippo Nicosia), solo per fare qualche esempio, offriremo un’estate intensa che coinvolgerà vari target del pubblico. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la grande collaborazione che ogni anno mette a disposizione della cultura”.

Dal 1° all’8 agosto andrà in scena al Teatro del Leccio la ventesima edizione di Capalbio Libri. “Sono felice di poter mostrare la nuova illustrazione della ventesima edizione di Capalbio Libri – dice Andrea Zagami, direttore di Capalbio Libri – firmata da Jacopo Rosati, designer e disegnatore specializzato nel settore editoriale e che firma gran parte delle copertine di Affari&Finanza di Repubblica”.

Il mese di agosto proseguirà con tanti altri appuntamenti, come lo spettacolo “Tempi sconcertanti” di Dario Vergassola, sabato 15 alle 21.30 al Teatro del Leccio, e il festival del cinema spagnolo e latino-americano “La nueva ola”, il 24 e il 25 alle 21.30 al Teatro del Leccio. Venerdì 28 agosto, alle 18.30, al Teatro del Leccio sarà la volta dell’edizione 2026 del Premio internazionale Capalbio “Piazza Magenta”.

Il 4 settembre, alle ore 19, sarà inaugurata alla Galleria Il Frantoio la mostra di Mimmo Paladino, autore del manifesto di Capalbio Film Festival, mentre sabato 5, alle ore 19, al Teatro del Leccio si terrà il Premio all’opera tradotta. Domenica 13 settembre, alle 16.30, a Palazzo Collacchioni andrà in scena la premiazione del concorso d’arte Premio Gastone Franci, promosso da Cosc – Sagra del cinghiale, e dal 17 al 20 settembre, al Nuovo cinema Tirreno, ci sarà l’edizione 2026 del Capalbio Film Festival.

“Anche quest’anno il Ccn ha proposto un’offerta di eventi ampia e variegata – osservano la presidente del Ccn Erika Marcucci e il socio fondatore Riccardo Sebastiani -. Il programma è iniziato a maggio con i festeggiamenti del santo patrono, per poi proseguire a giugno con il ‘Longevity Festival’ e la mostra pittorica di Pietro Corridori di luglio. Questo, in particolare, è l’anno delle grandi collaborazioni con le associazioni del territorio: dall’installazione ‘Trame urbane’ dell’associazione culturale Il Frantoio, in collaborazione con Fondazione Capalbio e con il nostro centro commerciale naturale, fino alla creazione di un vero e proprio fil rouge in occasione di Capalbio Libri e del festival del cinema di settembre. Ovviamente ringraziamo l’amministrazione comunale per favorire lo sviluppo di una stagione culturale così importante che permette al territorio di crescere ulteriormente”.

A partire dal 10 luglio e fino al 6 settembre, il Nuovo cinema Tirreno si sposterà al Teatro del Leccio con una rassegna estiva di grandi successi usciti durante l’ultima stagione cinematografica.

Non mancheranno, inoltre, le sagre. Si comincerà con quella dello sport, dal 25 al 28 giugno al campo sportivo di Borgo Carige, per chiudere con la 61esima edizione della Sagra del cinghiale al circolo Cavalcanti di Capalbio (dal 9 al 13 settembre), passando per la Sagra del pesce al circolo “La Torbiera” (La Torba, dal 6 al 12 luglio), quella del tortello capalbiese al parco Treggia di Capalbio Scalo (dal 13 al 19 luglio), quella della lumaca e della cucina maremmana al circolo “Il Mare” di Chiarone (20-26 luglio), la 12esima edizione della Sagra della bruschetta al circolo Arci Il Giardino (Giardino, 1-9 agosto), la Chianina Street Music al circolo Cavalcanti di Capalbio (12-16 agosto), e Capalbio in sagra al campo sportivo di Borgo Carige (17-23 agosto).

Il programma potrebbe subire variazioni. Per conoscere tutti gli eventi, per prenotazioni e informazioni è possibile visitare il sito: www.fondazionecapalbio.it.

Nella foto di copertina, da sinistra Riccardo Sebastiani, Maria Concetta Monaci, Gianfranco Chelini, Patrizia Puccini e Andrea Zagami.