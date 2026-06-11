GROSSETO – I master maremmani in vista alla seconda ed ultima prova del campionato toscano di cross country olimpico, valevole per l’assegnazione del titolo di campione regionale della disciplina.

A Pratovecchio in provincia di Arezzo, il percorso di gara, preparato in maniera certosina dalla gruppo ciclistico AVIS Pratovecchio, misurava 3,5 km circa a giro e presentava un dislivello positivo di circa 180mt. Estremamente esigente la lunga salita che dalla zona partenza/arrivo portava nella parte alte del tracciato laddove iniziava una discesa molto veloce e tecnica in single track; affrontata questa prima difficolta vi era una parte di “fettucciato” con curve strette, salti e strappi in salita che imponevano grande attenzione e continui rilanci della velocità.

Due gli atleti presenti della ASD Tondi Sport Acqua e Sapone e due le maglie portate a casa. In particolare Federico De Simone ha letteralmente dominato la categoria Master 2, aggiudicandosi il prestigioso titolo di Campione Regionale imponendosi, con margine, in entrambe le tappe del circuito. Altro titolo portato in casa Tondi Sport nella categoria master 4 dalla garanzia Marco De Stasio, il quale con questo ulteriore risultato si conferma ai vertici del ciclismo regionale e nazionale.

A supporto e sostegno della squadra nell’area tecnica vi erano Francesca Tosi, moglie di Marco, e la loro figlia Sofia nonché Salvatore De Simone, babbo di Federico, a conferma e dimostrazione che lo sport è anche motivo di aggregazione e condivisione della fatica, dell’impegno e delle gioie che si raccolgono.