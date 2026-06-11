GROSSETO – Scende nuovamente in campo il Big Mat Bsc Grosseto, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare in Serie A Gold. I biancorossi di Enrico Vecchi, sabato 13 giugno, sfideranno in trasferta il Camec Collecchio, squadra che attualmente occupa il quarto posto nel Girone B con quattro vittorie e dodici sconfitte. “La squadra sta molto bene – commenta il lanciatore biancorosso Mattia Sireus -, il gruppo è sempre più unito. Vogliamo provare a ottenere due vittorie pesanti per continuare a inseguire il nostro obiettivo, ovvero centrare i playoff e arrivare molto in alto in classifica”.

Il Big Mat Bsc Grosseto giocherà sul diamante di Collecchio, sabato 13 giugno, alle 15.30 e alle 20.30. I biancorossi potranno vantare un Sireus quasi completamente recuperato dopo l’infortunio di inizio stagione. “Mi sento bene – spiega Sireus (nella foto di Noemy Lettieri) -, sto recuperando la condizione migliore e presto sarò al cento per cento. Settimana dopo settimana, infatti, aggiungo sempre più lanci e sto ritrovando di nuovo il ritmo gara”.

Il roster maremmano, attualmente terzo in classifica nel Girone B (sette vittorie e sette sconfitte), cercherà di siglare la sua seconda doppietta stagionale, dopo quella ottenuta sui cugini del Bbc Grosseto, e provare ad avvicinare l’Hotsand Macerata.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.