GROSSETO – Prosegue la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno racconta le eccellenze del territorio attraverso le preferenze espresse direttamente dai lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, può contare sul patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e sul sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

A poco più di due settimane dall’apertura delle votazioni iniziano a delinearsi le prime tendenze nelle otto categorie in gara. Alcune classifiche vedono già emergere un gruppo di testa, mentre in altre la situazione resta ancora molto equilibrata. Si tratta comunque di risultati provvisori, destinati a cambiare con l’arrivo di nuove nomination nelle prossime settimane.

Per la categoria Ambulanti, arrivano le prime nomination dell’edizione 2026 di BEST in Maremma. La classifica provvisoria vede infatti al momento in testa Banco di Beppino di Grosseto, presente in via Ximenes, con 5 segnalazioni raccolte dai lettori nella fase iniziale del contest. Un primo dato che consente alla categoria di entrare ufficialmente nella competizione dopo l’assenza di voti registrata nei primi aggiornamenti. Come per tutte le classifiche di BEST in Maremma 2026, si tratta comunque di una graduatoria ancora provvisoria, destinata a evolversi con l’arrivo di nuove nomination nelle prossime settimane.

Per la categoria Barbieri e parrucchieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma al comando Un Diavolo Per Capello di Bagno di Gavorrano con 2 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle si trova Da Faido di Porto Santo Stefano con 1 nomination. I numeri restano ancora contenuti, ma iniziano a delineare le preferenze dei lettori in una categoria che, come tutte le altre del contest, rimane aperta a nuove segnalazioni e a possibili cambiamenti nelle prossime settimane.

Per la categoria Centri estetici, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi il primo posto di Bbeauty di Grosseto, che sale a 4 nomination raccolte nella fase iniziale del contest. Alle sue spalle compare un gruppo di attività tutte a quota 1 nomination: Virginia Professional Beauty, Beauty, Mariana Grec e Aqua Spa, tutte di Grosseto. Una graduatoria che inizia a prendere forma grazie alle segnalazioni dei lettori, ma che resta ancora ampiamente aperta e potrà cambiare con l’arrivo di nuove nomination nelle prossime settimane.

Per la categoria Fornai e pasticcieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 presenta al momento una situazione di equilibrio. Con 1 nomination ciascuno figurano infatti Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano, Forno dei Papi di Bagnore e La Bottega del Pane di Orbetello. Le prime segnalazioni iniziano così a delineare la graduatoria della categoria, che resta tuttavia ancora nelle sue fasi iniziali e potrà subire variazioni significative con l’arrivo di nuove nomination da parte dei lettori.

Per la categoria Gelaterie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede al momento in testa Papeete di Grosseto, in via dei Mille, con 2 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Seguono con 1 nomination ciascuna Sogni Golosi di Follonica, Toko di Porto Santo Stefano, Gelateria Orso Bianco di Castiglione della Pescaia e L’Arlecchino di Grosseto. Una graduatoria ancora molto aperta, che riflette le preferenze espresse finora dai lettori e che potrà evolversi sensibilmente con il proseguimento delle nomination nelle prossime settimane.

Per la categoria Pizzerie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi il primato di Alla Pala Magica di Gavorrano, che raggiunge quota 33 nomination e mantiene un ampio margine sulle inseguitrici. In seconda posizione si trova Pizzeria L’Angolo di Corrado di Grosseto con 3 nomination, mentre Three Stars di Orbetello e Al Castello di Montemassi condividono la terza posizione con 2 nomination ciascuna. Con 1 nomination figurano inoltre La Limonaia di Follonica, Trattoria La Posta di Catabbio, Zero Distanze del Puntone, Pizzeria Via Vai di Grosseto, Ristorock in località Le Sugherine e Pizzeria Atuttapansa di Follonica. La categoria si conferma tra le più partecipate di questa fase iniziale del contest, anche se la graduatoria resta ancora provvisoria e aperta a possibili cambiamenti con l’arrivo di nuove segnalazioni.

Per la categoria Ristoranti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 registra un importante cambio al vertice. Al momento guida la graduatoria Trattoria Maremmabona di Roselle con 19 nomination, davanti a Il Bisbetico di Ribolla che si attesta a quota 12. In terza posizione si trova Al Castello di Montemassi con 8 nomination. Seguono Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee con 3 nomination, mentre Ristorante Lo Sfizio di Porto Santo Stefano, Sopra Lo Skipper di Castiglione della Pescaia, Toro Briaco di Polverosa e Skipper Beach di Castiglione della Pescaia raccolgono 2 nomination ciascuno. Con 1 nomination figurano inoltre Il Frantoio di Cinigiano, Ristorante Il Fungo di Bagnolo, Ristorante Il Turchese di Porto Santo Stefano, Le Fontane di Marina di Grosseto, Trattoria La Parolaccia e Trattoria delle Passioni di Roselle, Il Localino di Scarlino, Osteria La Bottega di Senzuno, Agriturismo La Concia di Giuncarico, La Tana dell’Orso di Castell’Azzara, Il Cerro in Piazzetta Gastronomia del Puntone e Ristoro La Viola di Marina di Alberese. La categoria si conferma una delle più dinamiche del contest, con una classifica che inizia a delinearsi ma che resta ancora provvisoria e aperta all’arrivo di nuove nomination.

Per la categoria Stabilimenti balneari, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 continua a essere caratterizzata da un sostanziale equilibrio. Con 1 nomination ciascuno figurano infatti Le Dune di Principina a Mare, Skipper di Castiglione della Pescaia, Bagno Cerboli di Follonica in località Prato Ranieri, Bagno Tirseno di Fonteblanda, Bagno Bertini di Marina di Grosseto, Bagno Il Balugano del Puntone e Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia. Le segnalazioni raccolte finora testimoniano l’ampia distribuzione delle preferenze dei lettori, in una categoria che resta ancora nelle sue fasi iniziali e che potrà cambiare sensibilmente con il proseguimento delle nomination.

Come funziona il contest

Anche quest’anno il contest si svilupperà in due fasi. La prima fase, quella delle nomination, si apre oggi e resterà attiva fino al 31 luglio. I lettori potranno indicare liberamente i propri preferiti nelle varie categorie attraverso il modulo Google che sarà disponibile in fondo a questo articolo.

Dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12 si svolgerà la seconda fase, quella delle finali.

Le attività che avranno ricevuto più segnalazioni nella fase iniziale si sfideranno attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net e, per ogni categoria, sarà proclamata l’attività vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Il riconoscimento sarà poi consegnato durante uno degli eventi pubblici organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Per assicurarti subito la possibilità di votare nella fase finale iscriviti gratuitamente al nostro canale WhatsApp cliccando qui: https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

Il 1 settembre saranno infine proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

L’obiettivo di BEST in Maremma resta quello di raccontare il territorio attraverso le preferenze dei lettori, mettendo in evidenza le realtà che, per qualità, servizio, professionalità o legame con il pubblico, riescono a distinguersi nel panorama maremmano.

Le categorie di BEST in Maremma 2026

Saranno otto le categorie protagoniste dell’edizione 2026:

I migliori ristoranti

Le migliori pizzerie

Le migliori gelaterie

I migliori fornai e pasticceri

I migliori barbieri e parrucchieri

I migliori centri estetici

I migliori ambulanti (banchi del mercato)

(banchi del mercato) I migliori stabilimenti balneari

La novità del 2026: premio per tutti i finalisti

La novità dell’edizione 2026 riguarda proprio i finalisti: tutte le 40 attività che accederanno alla fase finale del contest riceveranno un omaggio speciale da parte de IlGiunco.net.

Ogni finalista avrà infatti diritto a uno sconto del 30% da utilizzare su tutti i prodotti pubblicitari del nostro quotidiano.

Un appuntamento sempre più seguito in Maremma

Negli anni BEST in Maremma ha raccolto migliaia di voti e segnalazioni, diventando un appuntamento molto seguito sia dai lettori sia dalle attività coinvolte. Anche per questa settima edizione sarà quindi fondamentale la partecipazione del pubblico, chiamato ancora una volta a indicare le eccellenze del territorio.

I volantini “gratis” per tutte le attività

Le attività che vorranno promuovere la propria partecipazione potranno inoltre ritirare volantini dedicati al contest da utilizzare per invitare clienti e pubblico a votare.

Come partecipare

Per partecipare basta compilare il modulo qui sotto inserendo le proprie preferenze nelle varie categorie