GROSSETO – E’ stato un mercoledì sera ricco di soddisfazioni per l’Atletica Grosseto Banca Tema, presente a Pistoia per l’appuntamento Bronze del Toscana Meeting Tour, occasione nella quale si registra il grande 57.62m di Mattia Bartolini nel lancio del disco juniores. Si tratta di un miglioramento di oltre un metro rispetto al primato personale lanciato 10 giorni fa a Grosseto e che rende l’atleta maremmano la quarta forza europea tra gli atleti nati nel 2008.

Dopo un primo turno da 52.10m, Bartolini ha infranto per la prima volta in carriera il muro dei 57 metri per poi ripetersi con tre lanci tutti a cavallo dei 55m e chiudere la serata con un altrettanto eccellente 56.89m che dimostra l’estrema costanza dell’atleta allenato da Francesco Angius. Classifica finale senza storia, con Bartolini che vince e tutti gli altri avversari che rimangono a debita distanza.

Da Pistoia arriva un miglioramento anche per Thomas Nencini, che sigla la seconda vittoria di serata per l’Atletica Grosseto Banca Tema. L’atleta nato nel novembre del 2009, e in possesso del minimo per i Campionati Europei U18 sia nei 400m che nei 400hs, è capace di correre il giro di pista in 48.12 per limare di 6 centesimi il suo record personale e scalare le classifiche nazionali U18 dell’anno fino alla quarta posizione.

Nei 110hs Allievi c’è il 14.91 di Nicolas Nencini, a un solo centesimo dal personale, mentre tra gli Juniores torna in gara, e lo fa stabilendo il suo nuovo record, Daniel Dante Merli, che è secondo in 14.78.

Serata che registra anche il primato personale di Matteo Di Vivona, quinto nel lancio del disco juniores con 32.58m, mentre dai 1.500m tolgono due secondi dal loro miglior crono di sempre sia Filippo Bonucci, secondo in 4:12.47, che Davide Borselli, 16mo in 4:28.23.