MONTIERI – «Strade non falciate, asfalti degradati e, come ciliegina sulla torta, l’ipotesi di pedaggi al Gabellino e alle Tre Querci». È quanto denuncia la lista civica di opposizione “Vivi Montieri”, che punta il dito contro il sindaco Nicola Verruzzi e il consigliere provinciale e comunale Mattia Maule in merito allo stato della viabilità locale.

L’attacco al sindaco

«Assistere a un sindaco che, a stagione estiva già iniziata, lamenta sui social il mancato sfalcio dell’erba sulle strade provinciali fa quasi sorridere, se non ci fosse di mezzo la sicurezza stradale – esordiscono i consiglieri di Vivi Montieri -. Ma il picco si raggiunge quando, per coprire i ritardi, si evoca con fare provocatorio l’istituzione di caselli e pedaggi al Gabellino e alle Tre Querci. Una proposta semplicemente irricevibile, che danneggerebbe lavoratori, pendolari e il turismo del nostro entroterra».

Il paradosso politico

Secondo la lista di opposizione, a rendere la situazione paradossale è il tentativo di difesa d’ufficio arrivato dal consigliere provinciale Maule, anch’egli espressione della maggioranza di Montieri, che ha parlato di «rivedere i criteri di priorità» per lo sfalcio ammettendo che le criticità si ripresentano ogni estate.

«Ci chiediamo con chi si stiano arrabbiando i nostri amministratori – proseguono Claudia Antinori, capogruppo, e i consiglieri Elena Fabbri e Fabio Gamberucci -. La filiera politica che governa il Comune di Montieri è la stessa che guida la Provincia di Grosseto con il presidente Limatola. La verità è che siamo di fronte a una evidente mancanza di programmazione. Dire a metà giugno che bisogna aprire tavoli di riflessione e rivedere le priorità significa ammettere un ritardo gestionale: la manutenzione ordinaria delle arterie strategiche come la Sp 11, la Sp 5 o la Ss 439 si pianifica in inverno, non si gestisce su Facebook a ridosso dei weekend di maggiore traffico».

La richiesta all’amministrazione

La lista civica conclude con un appello chiaro alla maggioranza: «Basta con lo scaricabarile e con la politica degli annunci virtuali. Il sindaco e il consigliere provinciale Maule usino i canali istituzionali e la loro vicinanza politica con i vertici della Provincia per pretendere banchine pulite, asfalti dignitosi e strade sicure per i cittadini di Montieri. Il nostro territorio merita risposte concrete, non minacce di nuovi dazi o passerelle social».