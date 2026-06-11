FOLLONICA – Sabato 13 giugno prende ufficialmente il via la nuova stagione di Acqua Village Water Theme Parks con l’apertura dei parchi acquatici di Follonica e Cecina.

Un avvio che segna una nuova fase di sviluppo per entrambe le strutture, caratterizzata dall’introduzione del nuovo logo e da un’evoluzione dell’esperienza proposta al pubblico, sempre più orientata a un’immersione nel mondo Tiki-Hawaiano, tra ambientazioni esotiche, scenografie e attrazioni ispirate a quelle atmosfere.

Le novità 2026 si inseriscono proprio in questo percorso, che punta a costruire un’identità sempre più definita e riconoscibile, dove ogni elemento del parco contribuisce a creare un’esperienza coerente e coinvolgente.

A Follonica la stagione si apre con la novità 2026 Kupua, l’isola perduta, una nuova area tematica progettata come ambiente immersivo dove trovano spazio Kona, lo scivolo del tempio, nuova attrazione caratterizzata da una scenografia Tiki-Hawaiana, e Apo, lo scivolo anello già premiato a livello europeo. Le attrazioni diventano parte integrante del racconto dell’isola perduta e della nuova tematizzazione.

Anche il parco di Cecina prosegue il proprio percorso all’interno del progetto Acqua Village Water Theme Parks. Qui i visitatori potranno vivere l’esperienza di Makai Beach, la grande area inaugurata nel 2025 e premiata a livello nazionale, uno spazio pensato per il relax e il divertimento immerso nelle atmosfere Tiki-Hawaiane. Un’area esclusiva che offre la possibilità di prenotare postazioni dedicate e vivere la giornata in un ambiente ancora più confortevole e coinvolgente. Tutte le informazioni sono sul sito di Acqua Village, www.acquavillage.it.

L’apertura della stagione sarà accompagnata, nei primi due sabati del 13 e 20 giugno, da un’iniziativa dedicata alle scuole toscane che da oltre quindici anni fanno parte del percorso portato avanti da Acqua Village. Ogni anno vengono donati strumenti digitali a due istituti comprensivi del territorio con l’obiettivo di sostenere concretamente le attività scolastiche.

Le due giornate diventano una vera e propria festa delle scuole: studenti e personale scolastico degli istituti coinvolti entreranno gratuitamente nei parchi, condividendo un momento di partecipazione che negli anni è diventato un appuntamento riconosciuto e atteso.

Domenica 14 giugno sarà inoltre la volta del primo Cecina Day, iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Cecina per celebrare insieme l’inizio della stagione estiva. Per tutta la giornata cittadini e turisti presenti sul territorio potranno accedere ad Acqua Village Cecina con un prezzo speciale seguendo le indicazioni sul sito del Comune di Cecina. Un’occasione pensata per vivere una giornata di divertimento, relax e condivisione all’interno di uno dei luoghi simbolo dell’estate cecinese. Per partecipare sarà sufficiente registrarsi attraverso la pagina dedicata sul sito del Comune di Cecina.

«Apriamo la stagione 2026 con grande entusiasmo, in un momento importante per il percorso di crescita di Acqua Village Water Theme Parks – dichiarano dalla proprietà dei parchi acquatici –. Le novità di quest’anno, a partire da Kupua e Kona, rappresentano un passaggio concreto nello sviluppo dei parchi e nel modo di costruire l’esperienza per i nostri ospiti. Allo stesso tempo continuiamo a portare avanti iniziative che negli anni sono diventate parte della nostra identità, come le giornate dedicate alle scuole e il Cecina Day, momenti che rafforzano il legame con il territorio e con gli ospiti che ogni estate scelgono di vivere Acqua Village».