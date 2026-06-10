CAPALBIO – Sono terminate le operazioni di rinnovamento di via Circonvallazione, la strada che “abbraccia” il centro storico di Capalbio e che ha un ruolo nevralgico nella viabilità del capoluogo. I lavori, sostenuti dall’amministrazione comunale, hanno previsto il rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e della segnaletica sia verticale che orizzontale.

“Proseguono i tanti interventi volti al miglioramento della viabilità, alla valorizzazione del decoro urbano e alla messa in sicurezza delle strade sia urbane che extraurbane – ha dichiarato il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini -. In quest’ottica, si terranno i lavori di rifacimento del manto stradale in via Giovanni Pascoli, la via che da piazza della Provvidenza conduce al Teatro del Leccio e che affianca le scuole del capoluogo, e solo pochi giorni fa abbiamo inaugurato la nuova piazza di Pescia Fiorentina. Siamo felici, dunque, di poter riconsegnare alla comunità capalbiese, alle attività che insistono nel centro storico e anche ai visitatori una strada fondamentale per la viabilità del capoluogo, soprattutto in un momento come questo, ovvero agli inizi della stagione estiva, che vedrà un notevole aumento del traffico veicolare e pedonale”.

Miglioramento della viabilità, maggiore sicurezza e tutela del decoro urbano, sono questi gli elementi al centro dell’intervento di rinnovamento di via Circonvallazione. Per il vicesindaco e assessore con delega allo Sviluppo economico e attività produttive, Giuseppe Ranieri, la soddisfazione è tanta: “Abbiamo rinnovato una via importante per la viabilità del nostro capoluogo – ha commentato Ranieri -. Un tratto che non solo permette l’uscita dei veicoli dall’area del centro storico ma che è strategica anche per le attività che operano nel cuore di Capalbio. È stato anche svolto il rifacimento dei marciapiedi, utili al passaggio pedonale e che permettono alle persone di vedere il panorama del nostro meraviglioso territorio”.