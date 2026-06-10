GROSSETO – Da luglio a settembre arriva sul litorale grossetano l’Info Point itinerante dedicato alla promozione turistica e agli eventi della Grande Estate. Il servizio sarà presente tra Marina di Grosseto e Principina a Mare per offrire informazioni su manifestazioni, spettacoli, iniziative culturali e opportunità del territorio.

“Vogliamo essere sempre più vicini a cittadini e visitatori – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – portando le informazioni direttamente nei luoghi più frequentati della nostra costa. L’Info Point itinerante rappresenta uno strumento concreto per valorizzare il territorio, promuovere gli eventi della Grande Estate e offrire un servizio utile e immediato a chi sceglie il nostro litorale”.

Soddisfatto anche l’assessore al Turismo Riccardo Megale: “L’obiettivo è garantire un’accoglienza sempre più qualificata e diffusa. Attraverso questa postazione mobile sarà possibile conoscere in tempo reale il ricco calendario di eventi estivi e scoprire le tante opportunità che Marina e Principina offrono durante tutta la stagione turistica”.

L’iniziativa accompagnerà l’intera estate, contribuendo a rendere ancora più accessibili informazioni, appuntamenti e servizi dedicati a residenti e ospiti del territorio.