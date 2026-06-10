GROSSETO – Prima nella regione in matematica, premi nazionali per il giornalismo, riconoscimenti per il teatro e un progetto dedicato al decoro urbano. La scuola secondaria di primo grado Giovanni Battista Vico di Grosseto chiude un anno scolastico ricco di soddisfazioni, con risultati che spaziano in ambiti diversi e raccontano una scuola capace di crescere e distinguersi.

Il primo posto regionale al Rally Matematico

Il traguardo più prestigioso porta la firma della classe 3E a tempo prolungato, che ha conquistato il primo posto regionale al Rally Matematico. Un risultato che premia la capacità di ragionamento, la collaborazione e la maturità con cui i ragazzi hanno affrontato sfide logiche complesse, trasformando la matematica in un terreno di gioco intellettuale stimolante e condiviso.

Tre premi per i cronisti di classe

Le classi terze impegnate nel progetto Cronisti di Classe hanno ottenuto tre importanti riconoscimenti. I giovani giornalisti si sono distinti per la qualità degli articoli, la profondità delle analisi e la capacità di osservare il mondo con uno sguardo critico e consapevole, trasformando la scrittura in un esercizio di cittadinanza attiva.

Teatro protagonista: due spettacoli, due successi

Sul fronte teatrale la scuola ha brillato con due produzioni. La classe 3G ha ottenuto il Premio della Città di Grosseto alla Rassegna del Teatro della Scuola con “Fantasia in Giallo”, spettacolo originale e capace di catturare l’attenzione del pubblico con una narrazione avvincente e una messa in scena curata nei dettagli. Accanto a questo successo si è affermato anche “Maremma… che streghe!”, un lavoro corale che ha intrecciato tradizione locale, ironia e atmosfere suggestive, conquistando gli spettatori con una storia vivace e profondamente radicata nel territorio.

Il progetto sul decoro urbano con il Fai

A completare il quadro, la classe 3D ha partecipato al concorso nazionale “Decoro urbano: diamo tutti una mano”, promosso dal Fai in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto, dedicato alla valorizzazione della Fontana del Parco del quartiere Barbanella e alla realizzazione di murales per la palestra scolastica, è stato esposto il 23 maggio nell’ambito degli eventi di Green Art Italia, che hanno dato spazio alle installazioni murali artistiche e alle idee dei ragazzi per una città più bella e sostenibile.