GROSSETO – Il corpo senza vita di un uomo di 59 anni è stato trovato questa mattina nella fossetta laterale della strada che collega Marina a Grosseto, in direzione delle Strillaie.

A trovare il cadavere sarebbe stato il fratello dell’uomo.

Questa mattina, apprendo il cancello, ha visto prima la bicicletta e poi il corpo e ha chiamato i soccorsi.

La morte potrebbe risalire a ieri sera, tra le 20 e le 22. L’uomo, su una bici assistita stava rientrando a casa.

Le cause della morte non sono ancora chiare: forse un malore ma non si esclude un incidente in bicicletta, anche se la bici non presenterebbe segni evidenti di una collisione con un altro mezzo.

L’uomo, di professione carrozziere, aveva un figlio ma viveva da solo, per questo nessuno si è accorto di nulla sino a stamani, all’arrivo del fratello.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che indaga sulle cause del decesso.

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