SCARLINO – Trentesimo anno per Vela Insieme, la serie di crociere nel mare toscano con ragazzi speciali come parte dell’equipaggio, fra sport e inclusione, avventura e umanità. Domenica 14 giugno, dal porto di Scarlino, salperà la prima crociera di quest’anno, formata come sempre dagli skipper Massimo Damioli e Giulio Scheggi, dagli aiuti skipper Elena Castagnetti e David Fucile, dagli educatori Valentina Cavalieri e Valentina Leopizzi e sei ragazzi, alcuni dei quali con patologie e/o difficoltà motorie e/o cognitive.

Le crociere si avvicenderanno per tutta l’estate secondo una tabella di uscite e rientri ben programmata e collaudata negli anni, toccando l’isola d’Elba e trovando spazi per le loro soste dense di riposo, ma anche di giochi, musica, canti, tuffi, nuotate, esplorazione, nuove amicizie ed esperienze.

Le crociere termineranno il 4 di settembre con il consueto congedo e saluto al Puntone di Scarlino, quest’anno con una cifra tonda importante sulle spalle e in prua, quella stessa prua che ha condotto centinaia di ragazzi a una conoscenza reciproca e alla condivisione di memorie indelebili.

La manifestazione è nata dall’iniziativa di Bruno Brunone, fondatore e presidente di Vela Insieme: era il 1996 quando quel 45enne milanese, organizzatore seriale di feste, fondatore dello Yacht Club meneghino nonché musicista appassionato, va a far musica in uno spazio alla Fondazione Don Gnocchi gentilmente concesso e si innamora all’improvviso dei ragazzi “più sfortunati” che vivono, abitano, conoscono il Don Gnocchi come lo scoglio che li fa aggrappare a una vita in salita. Brunone unisce le cose; mare, barca, aiuto.

Essenziale il sostegno dell’avvocato Pettinari: capitato anche lui per caso al Don Gnocchi per vicende di cui solo la vita conosce, rivede in uno dei residenti il volto di suo figlio, nato normodotato, con tutti i geni al loro posto e la fortuna dalla sua e, a sua volta, si sente rapito; non tanto dalla somiglianza, ma dall’urgenza di “fare di più”, di dare di più, di fare, in qualche modo, la differenza.

Incontrandosi per i corridoi dell’istituto, i due si parlano, si confrontano; Pettinari si lascia raccontare le esperienze che Brunone aveva già fatto con ragazzi disabile in mare e, senza tanti giri di pensieri, decide di donare tre barche alla causa e Vela Insieme da visione diventa realtà senza mai smettere di solcare, da quel 1996, le acque toscane con equipaggi di ragazzi più e meno fortunati, con diversi gradi di disabilità, ma con eguali dosi di entusiasmo e voglia di vivere.

Il segreto di Vela Insieme è proprio stato sempre questo: gli equipaggi “misti” sono composti da giovani con disabilità (la cui crescita personale è comprovata da 25 anni di attività e da studi in collaborazione con l’Università di Pisa), ma anche da normodotati che, grazie allo scambio costante con quella che ritenevano “diversità” prima di salire a bordo, imparano a riconoscere non più “il diverso” ma l’opportunità di crescita e di scambio: spesso partendo con riserve ma sbarcando con prospettive totalmente diverse grazie al percorso.

Sono sempre due le imbarcazioni a vela che solcheranno le acque del Tirreno in esplorazione e in navigazione: “Tornese” e “Ribot”, due barche da crociera classiche di circa 14 metri, in grado di ospitare equipaggi composti da dieci persone e modificate per migliorare l’accessibilità al mare per persone con difficoltà motorie. Sono imbarcazioni volutamente di serie, in linea con le direttive comunitarie sulla difesa dell’ambiente marino. Quando non impegnate nelle crociere, le imbarcazioni sono ospitate presso La Marina di Scarlino, grazie alla sensibilità e alla generosità di Leonardo Ferragamo.

Questi i numeri della manifestazione: 30 anni di Vela Insieme in numeri, 10.950 giorni dall’inizio dell’attività dell’associazione, 230 crociere, 3.000 ragazzi coinvolti, 60.000 pasti consumati a bordo, 27.000 bagni in mare con contorni di urla e risate, 1.200 notti in barca; infinito, invece, il bene ricevuto a ogni singolo sbarco,

Il calendario delle date 2026 delle crociere:

14/19 giugno

21/26 giugno

28 giugno/3 luglio

5/10 luglio

12/17 luglio

19-24 luglio

26/31 luglio

1/8 agosto

30 agosto/4 settembre

In tutte le altre settimane Vela Insieme mantiene l’organizzazione di uscite di vela terapia con altri ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale.