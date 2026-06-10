GROSSETO – Due caccia Eurofighter dell’Aeronautica militare sono decollati poco prima delle 18.30 di ieri dalla base aerea di Grosseto su ordine di scramble, termine tecnico che indica un decollo immediato disposto dal Combined air operations centre (Caoc) della Nato di Torrejón, in Spagna.

Il motivo dell’intervento

L’intervento si è reso necessario per identificare un velivolo civile privato, un P-180 proveniente dalla Germania, con il quale gli enti preposti alla gestione del traffico aereo avevano perso il contatto radio.

L’identificazione e il rientro

I due caccia hanno raggiunto l’aeromobile nell’area di Ancona, hanno effettuato le procedure di identificazione visiva e constatato il corretto ripristino delle comunicazioni radio. Quindi hanno fatto rientro alla base del 4° Stormo di Grosseto.

La sorveglianza continua

L’Aeronautica militare assicura la difesa dello spazio aereo nazionale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in stretto coordinamento con la Nato, con donne e uomini della Forza armata costantemente in stato di prontezza operativa.