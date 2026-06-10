GROSSETO – La Regione Toscana ha vietato da sabato 13 giugno e fino a lunedì 31 agosto 2026 qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali , in quanto ricade nel periodo a rischio incendi istituito dalla Regione.

La misura pertanto riguarda anche il territorio maremmano. La Regione potrà decidere di prolungare il periodo di divieto oltre la data del 31 agosto, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, con un’eventuale estensione del periodo di divieto che potrà essere disposta anche per singolo territorio comunale.

Il mancato rispetto del divieto di abbruciamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge da parte degli organi competenti.

Per segnalare un principio di incendio boschivo contattare tempestivamente il Numero verde 800.425.425 della Regione Toscana, il 115 dei Vigili del Fuoco o il numero unico europeo di emergenza 112.