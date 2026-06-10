GROSSETO – “Serve un’inversione di rotta”. Il circolo “Vittorio Stefanini” di Rifondazione Comunista di Grosseto si dice preoccupato per la partecipazione del Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto all’esercitazione Nato “Scorpion Legacy” in Romania, che vede coinvolti migliaia di militari e numerosi Paesi dell’Alleanza Atlantica in scenari di guerra ad alta intensità, compreso l’impiego di droni e sistemi d’arma sempre più sofisticati.

“Pur consapevoli che tali attività rientrino nei programmi addestrativi delle forze armate, non possiamo ignorare il significato politico e strategico di esercitazioni che si svolgono in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni crescenti e da una pericolosa escalation militare – prosegue Rifondazione -. L’Europa e il mondo hanno bisogno di diplomazia, dialogo e cooperazione, non di una nuova corsa agli armamenti“.

“Per Grosseto questa situazione assume un rilievo particolare – prosegue il circolo -. La presenza sul territorio di importanti strutture militari e di reparti impegnati nelle missioni e nelle esercitazioni internazionali rende la nostra città sempre più inserita nelle strategie operative della Nato. Una prospettiva che suscita preoccupazione e che rischia di allontanare il territorio da un modello di sviluppo fondato sulla pace, sulla cooperazione internazionale e sulla valorizzazione delle sue risorse civili, sociali e ambientali. Rifondazione Comunista richiama con forza i principi sanciti dall’Articolo 11 della Costituzione, secondo cui l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Un principio che non può essere considerato una semplice dichiarazione d’intenti, ma deve rappresentare il riferimento concreto delle scelte politiche del nostro Paese”.

“Mentre vengono programmati nuovi investimenti nel settore militare, milioni di cittadini continuano a confrontarsi con le difficoltà quotidiane: liste d’attesa interminabili nella sanità pubblica, salari insufficienti, precarietà lavorativa, carenze nei servizi sociali, problemi abitativi e un progressivo impoverimento del sistema dell’istruzione e della cultura – afferma Rifondazione -. Occorre una netta inversione di tendenza. Le risorse pubbliche devono tornare a essere investite in modo massiccio nel lavoro, nella salute, nella scuola, nella cultura, nella ricerca, nella tutela dell’ambiente e nella coesione sociale. La vera sicurezza delle persone nasce da diritti garantiti, servizi efficienti, occupazione stabile e qualità della vita, non dall’aumento delle spese militari“.

“Per queste ragioni il Circolo ‘Vittorio Stefanini‘ di Rifondazione Comunista continuerà a sostenere ogni iniziativa volta alla promozione della pace, del disarmo, della cooperazione tra i popoli e della piena attuazione dei principi costituzionali. Il futuro di Grosseto e della Maremma deve essere costruito sulla giustizia sociale, sulla solidarietà e sullo sviluppo sostenibile, non sulla preparazione permanente alla guerra“.