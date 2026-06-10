SANTA FIORA – Santa Fiora pagò un prezzo altissimo durante la seconda Guerra mondiale: il 12 giugno 1944 gli alleati bombardarono il borgo amiatino per colpire il comando tedesco e le truppe di occupazione in ritirata.

L’incursione aerea causò la morte di 24 persone oltre a distruggere gli edifici, un evento che segnò profondamente il paese. A distanza di poche ore, tra il 13 e 14 giugno 1944, la comunità venne colpita dall’eccidio di Niccioleta, nel corso del quale furono trucidati per mano nazifascista 83 minatori, molti dei quali erano originari di Santa Fiora e delle zone limitrofe.

Per ricordare le vittime, sabato 13 giugno a Santa Fiora, si terrà la commemorazione del bombardamento del 12 giugno 1944 e dell’eccidio di Niccioleta del 13 e 14 giugno 1944. Per l’occasione raggiungerà Santa Fiora anche l’assessora regionale alla Cultura della Memoria, Alessandra Nardini.

Il programma prevede alle ore 9.30 il ritrovo in piazza XII Giugno per celebrare l’82° anniversario del bombardamento del paese. Interviene il sindaco Federico Balocchi e l’Anpi Amiata Grossetana.

A seguire la commemorazione della Strage di Niccioleta: alle ore 10, ritrovo nella sala del Popolo del Palazzo comunale di Santa Fiora per l’incontro pubblico nel corso del quale interverranno l’assessora comunale alla cultura Serena Balducci, l’assessora regionale Alessandra Nardini, la direttrice di ISGREC Ilaria Cansella e la vicepresidente provinciale ANPI Grosseto Nadia Pagni. Nell’occasione saranno distribuiti i volumi “Vite che furono la tua. Testimoniale sulla strage della Niccioleta” a cura di Nadia Pagni, stampati dalla tipografia del Consiglio regionale della Toscana.

Alle ore 11.30, presso il Cimitero monumentale di Santa Fiora, si svolgeranno la commemorazione e la benedizione al monumento dedicato ai Martiri della Niccioleta, seguite dalla Santa Messa nella cappella del cimitero. Interverranno il sindaco Federico Balocchi e la presidente della sezione ANPI Amiata Grossetana Antonella Coppi.