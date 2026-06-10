GROSSETO – Raccogliendo l’invito a partecipare alla 14esima edizione del Premio Narrativa Giovane della prestigiosa rivista letteraria Nuova Antologia, indetto dalla Fondazione Spadolini, gli studenti Lorenzo Berti e Fausto Spadi della classe IV H del Liceo scientifico del Polo Aldi hanno inviato i loro lavori alla giuria e il 10 aprile.

Quando a Firenze si è tenuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, hanno visto ripagato il loro impegno creativo: Fausto ha ricevuto infatti i complimenti per “Funerale a Yelwata”. Il suo racconto in cui ha saputo intrecciare con sensibilità non comune l’interesse per la Storia dell’arte a quello per la Storia, e Lorenzo ha meritato il prestigioso Premio della critica per “L’illusione di una scelta”, il suo racconto dedicato al tema, molto attuale, della relazione tra l’uomo e l’intelligenza artificiale. In occasione della premiazione gli studenti partecipanti hanno ottenuto i complimenti del presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti, dell’assessora all’Educazione Benedetta Albanese, di Ilaria Camiciottoli della Fondazione Chianti Banca e di tutta la Giuria del Premio.

Successivamente nella sede del Liceo hanno ricevuto gli attestati di partecipazione dalla dirigente Giorgia Ricci, che ha voluto “congratularsi personalmente con loro per il lusinghiero risultato. Grazie al talento per la scrittura dei due studenti, la biblioteca del Polo Aldi avrà l’abbonamento annuale a La Nuova Antologia, che nel tempo ha ospitato contributi di Carducci, Pascoli, Pirandello, Palazzeschi, Montale e tanti altri intellettuali di chiara fama e, seguendo l’esempio di Lorenzo e Fausto, altri studenti delle prossime classi quarte, alle quali è dedicato il concorso, potranno cimentarsi nei prossimi anni nella stesura di un racconto di narrativa che, come richiede il regolamento, metta in luce le capacità dei giovani liceali di interrogare il loro ricco mondo interiore e di farlo dialogare con le istanze di una società in rapida evoluzione”.