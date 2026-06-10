GROSSETO – Chissà cosa hanno detto a casa quei due ragazzi che per venire a scuola questa mattina, invece che la moto o l’auto hanno goliardicamente preso le chiavi del trattore, chissà che risatine sotto i baffi all’Agrario tra i compagni e i prof che li hanno visti arrivare stamani. E quelli che si sono muniti di gavettoni, fumogeni e pure qualche uovo per un liberatorio lancio a fine scuola.

O ancora i ragazzi della 5E che incoraggiano gli altri e, in vista della Maturità, hanno esposto uno striscione alle finestre del polo liceale Aldi “Se ce l’abbiamo fatta noi…”. O ancora i ragazzi usciti prima che hanno aspettato tra due ali fuori dalla porta del Rosmini per “fare il bagno” alle studentesse all’uscita.

La Cittadella dello studente, come ogni anno a giungo, ha gridato un catartico “Liberi tutti” tra caroselli in motorino, con l’apetto e giovani seduti nel bagagliaio dell’auto.

E ora tutti al mare per un’estate lunghissima.

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