FOLLONICA.

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia interviene nel dibattito sui lavori in corso a Pratoranieri, rispondendo alle critiche avanzate dalle opposizioni. Secondo il gruppo di maggioranza, l’intervento è stato avviato nel primo momento utile consentito dalle procedure amministrative e autorizzative.

«Ancora una volta – si legge nella nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – assistiamo all’ennesimo esercizio di polemica preventiva da parte delle opposizioni, più interessate a rincorrere qualche titolo di giornale che a raccontare ai cittadini come stanno realmente le cose.

«L’articolo pubblicato in questi giorni dipinge uno scenario quasi emergenziale, fatto di disagi, spiagge compromesse e presunti errori di programmazione. Peccato che la realtà sia ben diversa.

«I lavori in corso a Pratoranieri riguardano esclusivamente il tratto più delicato della cosiddetta “cella 4”, quello che presenta ancora le maggiori necessità di rinforzo. Un intervento limitato, urgente e circoscritto, programmato per essere eseguito nell’arco di appena cinque giorni, dall’8 al 12 giugno, garantendo comunque la fruizione della spiaggia e riducendo al minimo ogni possibile interferenza con l’attività balneare.

«La domanda che l’opposizione evita accuratamente di affrontare è semplice: il Comune avrebbe potuto intervenire prima?

«La risposta è no. E non si tratta di una valutazione politica, ma di un dato oggettivo legato ai tempi amministrativi necessari per poter avviare l’intervento.

«La Regione Toscana, infatti, ha concluso il percorso di finanziamento soltanto all’inizio del mese di marzo. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 2 marzo 2026, relativa al Documento Operativo per il riequilibrio della fascia costiera 2026 – primo stralcio, è stato formalmente ammesso a finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Follonica, con un contributo di 500.000 euro, comunicato all’Ente tramite Pec il 5 marzo 2026.

«Ricevuta la comunicazione, gli uffici comunali si sono attivati immediatamente. Già il 6 marzo è stata avviata la Conferenza dei Servizi decisoria necessaria per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa. Un procedimento che avrebbe potuto richiedere fino a 45 giorni, ma che il Comune ha portato a conclusione in tempi significativamente più rapidi, ottenendo tutti gli assensi necessari e chiudendo la Conferenza con esito favorevole tramite Determinazione n. 265 del 3 aprile 2026.

«Questi sono i fatti. E dimostrano chiaramente che non esisteva alcuna possibilità concreta di anticipare i lavori rispetto ai tempi effettivamente adottati. Una volta completati gli atti regionali e concluse le procedure autorizzative, l’Amministrazione si è mossa immediatamente, ottenendo dall’impresa incaricata l’avvio dell’intervento nel più breve tempo tecnicamente possibile.

«Il resto è una narrazione costruita ad arte per trasformare un intervento necessario di manutenzione e tutela del litorale in un caso politico che semplicemente non esiste.

«Colpisce poi la contraddizione di chi, da una parte, riconosce la necessità dei lavori e, dall’altra, critica il fatto che vengano eseguiti. Viene da chiedersi quale sarebbe stata la proposta alternativa: lasciare senza interventi il tratto più fragile della costa? Rinviare tutto e correre rischi maggiori? Oppure attendere ancora, salvo poi accusare l’Amministrazione di immobilismo?

«La verità è che è stata fatta una scelta di equilibrio e responsabilità: intervenire subito dove era indispensabile, rinviando a ottobre il completamento delle restanti lavorazioni, quando l’impatto sulla stagione turistica sarà pressoché nullo.

«È una scelta di buon senso che tutela contemporaneamente il mare, le spiagge, i cittadini e le attività economiche.

«Se davvero la minoranza intende offrire un contributo utile alla città, anziché alimentare una polemica infondata contro il Comune di Follonica dovrebbe rivolgere la propria attenzione ai livelli istituzionali da cui dipendono le procedure e i finanziamenti. Le forze politiche che governano la Regione Toscana potrebbero infatti impegnarsi affinché gli iter regionali vengano definiti con maggiore tempestività, consentendo ai Comuni costieri di programmare e realizzare gli interventi in periodi ancora più favorevoli e con un impatto minore sulla stagione balneare. Sarebbe un contributo concreto nell’interesse del territorio, certamente più utile delle polemiche costruite a posteriori.

«Quello che invece preoccupa è vedere forze politiche che, a pochi giorni dall’avvio della stagione estiva, diffondono un’immagine distorta della città, descrivendo situazioni emergenziali inesistenti e alimentando allarmismi che non trovano riscontro nella realtà dei fatti.

«Chi ama Follonica dovrebbe contribuire a valorizzarne le eccellenze e affrontarne i problemi con serietà. Trasformare ogni intervento di manutenzione in un caso politico significa fare un danno prima di tutto al territorio, agli operatori turistici e all’immagine della città.

«Per questo respingiamo al mittente accuse che appaiono strumentali e prive di fondamento. I cittadini meritano informazioni corrette, non polemiche costruite per ottenere qualche consenso facile.

«Noi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto: con pragmatismo, responsabilità e attenzione agli interessi di Follonica, lasciando ad altri il compito di cercare visibilità attraverso polemiche che i fatti, ancora una volta, smentiscono».