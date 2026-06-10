SORANO – Nessuna tessera di partito, nessuna appartenenza politica: «Rinnovamento comune era e resta una lista civica». A ribadirlo è la sindaca Barbara Belcari, che interviene nel dibattito seguito alle elezioni amministrative per chiarire l’identità del progetto e respingere qualsiasi tentativo di ricondurlo a schieramenti politici precostituiti.

«È un progetto costruito da persone provenienti da esperienze diverse, accomunate dalla volontà di lavorare per Sorano e per il bene della comunità. Al suo interno convivono sensibilità, culture ed esperienze differenti, che rappresentano una ricchezza e non un elemento di divisione».

La scelta civica

La scelta di mantenere una netta impostazione civica, sottolinea il sindaco, è stata voluta fin dall’inizio.

«Abbiamo scelto consapevolmente di non caratterizzare il nostro percorso attraverso appartenenze partitiche o tessere politiche – afferma Belcari – Una scelta che abbiamo condiviso sin dalla formazione della lista e che continuiamo a considerare un valore. Ognuno conserva naturalmente le proprie idee e il proprio percorso personale, ma all’interno di Rinnovamento Comune ciò che ci unisce è l’impegno verso il territorio e verso i cittadini».

I ringraziamenti e l’autonomia

Il sindaco ringrazia tutte le realtà che hanno espresso sostegno durante il percorso elettorale, ribadendo però la piena autonomia della lista.

«Siamo grati a tutte le persone, ai gruppi e alle forze politiche che hanno guardato con interesse e favore al nostro progetto – dice Belcari – Quel sostegno è stato importante e lo accogliamo con rispetto. Allo stesso tempo riteniamo importante ribadire che Rinnovamento Comune non rappresenta alcun partito e continuerà a mantenere la propria autonomia e la propria natura civica».

Gli obiettivi

«In questa fase il nostro obiettivo è lavorare con serietà e concretezza per Sorano – conclude il sindaco – È su questo che intendiamo concentrare tutte le nostre energie, con spirito di collaborazione verso chiunque abbia a cuore il futuro del territorio e della comunità».