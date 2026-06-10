GROSSETO – A poco più di un anno dalle elezioni comunali del 2027, iniziano a delinearsi i primi movimenti politici anche a Scansano. Ospite della puntata numero 87 de Il tempo di un caffè è stato Gianluca Mazzuoli, consigliere comunale del gruppo Scansano Riformista, che ha parlato del percorso avviato negli ultimi mesi, del rapporto con il centrosinistra e delle prospettive in vista della prossima tornata elettorale.

Un movimento nato dopo le ultime elezioni

Mazzuoli ha spiegato che Scansano Riformista nasce dopo le elezioni regionali e quelle per la presidenza della Provincia di Grosseto. Un percorso che, secondo il consigliere comunale, rappresenta una nuova fase rispetto all’esperienza civica che aveva caratterizzato il precedente gruppo consiliare.

Il riferimento politico è quello di Toscana Riformista e della vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, figura alla quale Mazzuoli ha dichiarato di sentirsi particolarmente vicino.

Il confronto nel centrosinistra

Guardando alle elezioni del 2027, Mazzuoli ritiene probabile una ricandidatura della sindaca uscente Maria Bice Ginesi da parte del Partito Democratico. Allo stesso tempo conferma la presenza del suo movimento all’interno del tavolo del centrosinistra e del cosiddetto campo largo che nei prossimi mesi sarà chiamato a costruire eventuali alleanze.

Nel frattempo, ha annunciato che continuerà a mantenere un atteggiamento autonomo in consiglio comunale, valutando le singole delibere sulla base dei contenuti e degli interessi della comunità.

«Sono disponibile a fare il sindaco»

La dichiarazione più significativa arriva però quando si parla di una possibile candidatura.

Alla domanda se il suo nome possa essere tra quelli in corsa per la guida del Comune, Mazzuoli non si tira indietro.

«Siamo a disposizione per qualsiasi tipo di percorso – ha spiegato –. Il movimento continua a crescere e ogni giorno si avvicinano nuove persone. Se i valori e i programmi che portiamo avanti saranno condivisi, la mia persona è disponibile a ricoprire questo ruolo».

Una disponibilità che rappresenta uno dei primi segnali politici in vista della sfida elettorale del 2027.

Agricoltura, integrazione e viabilità

Tra le priorità indicate da Mazzuoli ci sono il sostegno al comparto agricolo, che rappresenta uno dei principali motori economici del territorio, l’integrazione dei lavoratori stranieri impiegati nelle aziende agricole, la tutela ambientale e il miglioramento della viabilità.

Particolare attenzione viene rivolta anche al turismo e all’enogastronomia, considerati elementi fondamentali per lo sviluppo di Scansano.

«Bisogna lavorare su questi pilastri – ha sottolineato –: turismo, enogastronomia e agricoltura, valorizzando le caratteristiche del territorio e le sue eccellenze».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco che sta viaggiando verso quota 100 puntate.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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