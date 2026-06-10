GROSSETO – Grande partecipazione e forte qualità delle opere in concorso alla cerimonia finale del Premio Letterario Rotary Distretto 2071, che si è svolta nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto.

L’iniziativa, promossa dal Distretto 2071 che raggruppa ottantuno club di tutta la Toscana, ha confermato la volontà del Rotary di valorizzare la cultura come strumento di crescita civile e di coesione sociale, offrendo uno spazio di confronto a voci e sensibilità provenienti da tutta Italia. Alla cerimonia ha preso parte il Governatore del Distretto, Giorgio Odello.

«Il Premio – ha spiegato ai presenti – rappresenta un’occasione concreta per sostenere il talento e per riconoscere il valore della cultura come bene condiviso, capace di unire comunità e generazioni». La giuria, presieduta dal giornalista e scrittore Carlo Vellutini, ha esaminato le opere selezionando i vincitori delle quattro sezioni in gara.

I vincitori

Per la narrativa edita il riconoscimento è stato assegnato a Riccardo Gambelli con “Le fate di Bacco”, mentre nella narrativa inedita la vittoria è andata a Stefano Baravelli con “Mi hai regalato il domani”. Per la poesia edita il premio è stato attribuito a Maurizio Chiappi con “Spazio bianco”. Nella poesia inedita il primo posto è stato conquistato da Antonia Arena con “Aspettando la primavera”.

Le opere vincitrici delle sezioni inedite, narrativa e poesia, saranno pubblicate dalla casa editrice Heimat diretta da Cesare Moroni, un elemento che conferma la volontà del Premio di offrire un sostegno reale e tangibile ai nuovi autori, accompagnandoli nel passaggio dalla scrittura alla diffusione editoriale.

Nel suo intervento conclusivo, il Governatore Odello ha ricordato come «la qualità delle opere ricevute – ha sostenuto- dimostri la vitalità della scrittura italiana e la capacità degli autori di raccontare il presente con profondità e autenticità».

Gli organizzatori del Premio, Mauro Mazzolai e Nunzia Costantini, hanno evidenziato il valore complessivo dell’edizione, sottolineando come «ogni autore ha portato una voce personale, capace di trasformare l’esperienza individuale in racconto condiviso. Il Rotary -hanno concluso- si conferma un luogo dove le storie trovano ascolto e riconoscimento». L’edizione 2026 ribadisce così il ruolo del Premio Letterario del Distretto 2071 come spazio di incontro e di valorizzazione della parola scritta, un appuntamento che unisce territori, generazioni e sensibilità diverse, rafforzando il legame tra il Rotary e il mondo della cultura.