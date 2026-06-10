GROSSETO – Una sonda ecografica per la diagnostica oncologica è stata donata dal Rotary Club Grosseto all’ospedale della Misericordia. A ricevere simbolicamente la donazione è stata la direttrice sanitaria del presidio ospedaliero, Stefania Pilia, accompagnata da Edoardo Laiolo e da Luca Franci.

Trecentocinquanta biopsie all’anno

Laiolo ha spiegato che la donazione avvia un iter importante per la sanità locale: in media il presidio ospedaliero di Grosseto effettua circa 350 biopsie all’anno, e il nuovo strumento permetterà di esaminare con maggiore precisione una serie di patologie estremamente delicate.

Il valore delle donazioni private

Franci ha sottolineato come contributi di questo tipo siano sempre più preziosi per dotare la struttura di attrezzature adeguate, visti i tempi molto lunghi degli iter amministrativi per il reperimento dei fondi pubblici. Ha ricordato inoltre che la radiologia interventistica non può essere esternalizzata in Toscana e rappresenta un supporto fondamentale anche per la chirurgia.