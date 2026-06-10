SCANSANO – “Facciamo i nostri auguri di buon lavoro al nuovo Centro commerciale naturale di Scansano e ringraziamo Confcommercio e la sua direttrice Gabriella Orlando per il supporto nella costituzione di questa realtà associativa, che potrà contribuire allo sviluppo economico, turistico e sociale della nostra comunità”. Commenta così Maria Bice Ginesi, sindaca di Scansano, la costituzione dell’associazione che unisce gli esercenti del borgo.

“Il Centro commerciale naturale – prosegue Ginesi – è una forma di aggregazione importante, che può contribuire a valorizzare non solo le singole attività commerciali e artigianali e gli studi tecnici e professionali che ne fanno parte, ma, più in generale, tutto il territorio. La costituzione del Centro commerciale di Scansano, che ho fortemente caldeggiato, è strategica per il futuro; purtroppo, il percorso di costituzione è stato molto veloce, e questo ha impedito di coinvolgere tutti i potenziali soci, perché vorremmo che il Centro commerciale naturale potesse partecipare ai bandi regionali di finanziamento di prossima pubblicazione, ed era necessario, quindi, formalizzare l’unione in tempi celeri. Nel soggetto appena costituito potranno confluire anche altri imprenditori interessati e, per questo, nelle prossime settimane, infatti, sarà avviata una campagna di tesseramento con l’obiettivo di accogliere nuovi soci. Stare insieme e lavorare di concerto su progetti e iniziative rappresenta il vero valore aggiunto e il nuovo soggetto potrà anche accedere a forme di finanziamento attraverso bandi, attirando così nuovi investimenti. L’idea di base è quella di partire da Scansano capoluogo per poi estendere questa forma di aggregazione a tutto il territorio comunale, valorizzando anche le nostre frazioni e comunità”.

“L’amministrazione comunale – conclude Ginesi – è disponibile a sostenere il Centro commerciale naturale, nella consapevolezza che la collaborazione tra pubblico e privato possa portare benefici per tutti, anche dal punto di vista sociale, creando occasioni di incontro e di condivisione e contribuendo ad animare ulteriormente il nostro territorio”.