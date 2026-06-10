FOLLONICA – Nomos onlus, con il patrocinio dell’Amministrazione, organizza il progetto “Un’estate di sorrisi in compagnia”, che si svilupperà nei mesi estivi alla Pineta di Levante, presso il centro estivo dell’Auser “I tre Saggi”.

Si tratta di un modello innovativo di sostegno alle persone anziane, autosufficienti e parzialmente autosufficienti, organizzato proprio durante il periodo estivo, quando cioè le attività loro dedicate diminuiscono.

In pratica saranno organizzati due incontri settimanali, alla presenza di professionisti ed esperti, che rivolgeranno l’attenzione alla stimolazione cognitiva, alla mobilità dolce e ai laboratori d’arte, all’uso della realtà virtuale e agli esercizi sulle emozioni, attività che potranno accompagnare gli anziani in percorsi di benessere e socializzazione, fondamentali per le persone più fragili e per le loro famiglie.

Il progetto è gratuito ed è rivolto ad un massimo di 15 persone, con priorità ai soci Auser e ai residenti a Follonica. Per partecipare e per ricevere informazioni è necessario telefonare al numero 3775545380.

“Si tratta di un progetto di sensibilità di grande valenza sociale – dice l’assessore Sandro Marrini con delega al sociale – attraverso il quale i nostri anziani potranno sentirsi parte attiva in una animazione che stimolerà i sensi, la mente e la mobilità. Mi preme ringraziare la Nomos Onlus per l’attività che svolge e in particolare per questo progetto che allieterà i pomeriggi estivi, in uno spazio protetto e attraverso attività ricreative e ludiche condotte da personale esperto. Vorrei inoltre ringraziare l’Auser “I tre Saggi” che durante tutto l’anno si adoperano in modo volontario e empatico in attività di sostegno agli anziani, con grande seguito di persone”.

Il progetto, calato sulla realtà follonichese e sviluppato con il patrocinio del Comune di Follonica e il ‘partenariato dell’Auser “I tre Saggi”, rientra in un progetto nazionale “Un ponte nel Sole” , sostenuto dal Fondo Beneficenza Intesa San Paolo.