GROSSETO – Cominciano gli open day per la Pro soccer lab: giovedì 18 giugno e mercoledì 1 luglio, dalle 18 alle 19, il campo di via Davide Lazzaretti ospiterà tutte le bambine e i bambini nati nel 2018, 2019, 2020 e 2021. Il 18 giugno potranno partecipare soltanto bambini non tesserati per altre società, mentre l’evento del primo luglio sarà aperto a tutti. Sarà l’occasione, oltre che per far provare i bambini a giocare a pallone, anche per permettere ai genitori di prendere informazioni sugli allenamenti, sui giorni, sugli orari e sugli eventi della nuova stagione sportiva della Pro soccer lab.

“Anche quest’anno viste le tante richieste – ha spiegato Francesco Lacché, responsabile attività di base Pro soccer lab – stiamo organizzando una serie di open day per permettere a tutti i bambini e le bambine di provare a giocare con noi e approcciarsi al mondo del calcio. Abbiamo deciso di organizzarlo a Grosseto, e non a Castiglione, proprio per le tante richieste che stiamo ricevendo soprattutto dal capoluogo maremmano. Il calcio, soprattutto a questa età, deve avere un approccio ludico e deve essere un’occasione per i bambini di socializzare e stringere rapporti con i compagni. Questi momenti sono importanti anche per permettere ai genitori di farci domande e avere tutte le informazioni del caso sulla nostra scuola calcio e sulla nostra società”.

L’evento, dunque, si terrà al campo sportivo “Viviana e Francesca” del Grosseto Rugby Club, in fondo a via Davide Lazzaretti, a Grosseto. Chi vorrà partecipare dovrà compilare digitalmente il modulo che si può trovare su www.prosoccerlab.it o sui canali social della società, oppure mandare una mail con il nome, cognome ed età del bambino a [email protected]. I mister saranno a disposizione per accogliere e far giocare tutti i bambini e le bambine che vorranno provare, mentre i dirigenti daranno informazioni sulle modalità e le tempistiche della scuola calcio e dei summer camp estivi, che si terranno dal 15 al 20 giugno e dal 22 al 27 giugno, con la possibilità di provare anche solo per due giorni: tutte le info su www.prosoccerlab.it.