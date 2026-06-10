GROSSETO – Un gioco da tavolo per pensare e studiare strategie, ma anche per stare bene assieme. La scuola GB Vico ha riportato tra i banchi un gioco antico, quello degli scacchi, nell’ottica della prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Grazie all’organizzazione della professoressa Chiara Pepe, referente per la prevenzione del bullismo della scuola, alla collaborazione dei professori Claudio Bellacchi ed Elena Mari e alla supervisione dell’esperto di scacchi Maurizio Capoasciutti, la mattinata si è svolta nel giardino scolastico, dove i ragazzi si sono sfidati davanti alla scacchiera. A fine torneo sono stati proclamati tre vincitori, che hanno ricevuto le medaglie di bronzo, argento ed oro.

Un evento riuscito, che conferma quanto attività come questa possano diventare strumenti educativi preziosi per una scuola attenta al benessere e alle relazioni positive.