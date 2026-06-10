MANCIANO – L’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2026. Le domande potranno essere presentate fino alle 13 di venerdì 10 luglio.

L’intervento è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano che siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo e in possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla normativa regionale e dal bando. Possono accedere al contributo i nuclei familiari con un valore Ise non superiore a 32.724,49 euro e rientranti nelle fasce individuate dal bando in base all’incidenza del canone di affitto sul reddito.

Le domande potranno essere presentate mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, tramite raccomandata, Pec oppure posta elettronica ordinaria. La modulistica è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora e sui siti istituzionali dei Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano.

Per partecipare è necessario allegare la documentazione richiesta dal bando, tra cui attestazione Isee in corso di validità, contratto di locazione regolarmente registrato e documento di identità.

Per informazioni e per consultare il testo completo del bando è possibile rivolgersi al Servizio sociale dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora.