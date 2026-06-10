SORANO – Martedì 9 giugno si è svolto un incontro tra la Federazione provinciale del Partito Democratico di Grosseto e il Circolo del Partito Democratico di Sorano per una valutazione della fase politica successiva alle recenti elezioni amministrative che hanno visto l’affermazione della sindaca Belcari.

L’incontro è stato l’occasione per svolgere una riflessione sul nuovo quadro politico e amministrativo che si è determinato nel Comune di Sorano e sulle prospettive di crescita e rafforzamento della presenza del Partito Democratico sul territorio: «Particolare attenzione è stata dedicata alla fase congressuale che sta interessando l’intera Federazione provinciale del Partito Democratico di Grosseto – spiega il Pd -. Un percorso importante di partecipazione democratica che porterà al rinnovo degli organismi dirigenti a tutti i livelli e che si concluderà nei primi giorni di luglio, rappresentando un’occasione preziosa per rilanciare l’azione politica del partito, rafforzarne il radicamento e costruire una comunità democratica ancora più aperta, partecipata e rappresentativa».

«Per questo il Partito Democratico provinciale e il Partito Democratico di Sorano rivolgono un appello a tutte le donne e a tutti gli uomini che si riconoscono nei valori del centrosinistra, della giustizia sociale, della solidarietà, dell’uguaglianza e della partecipazione democratica affinché accompagnino e sostengano questa fase di rinnovamento. C’è bisogno del contributo di iscritti, amministratori, simpatizzanti, giovani e cittadini che condividono i valori del Partito Democratico per costruire insieme una nuova stagione di impegno politico e civico, capace di affrontare le sfide che attendono il territorio e di contribuire alla crescita delle comunità locali».

«Il congresso non rappresenta soltanto un momento di rinnovo degli organismi dirigenti, ma una vera occasione di confronto e rilancio politico – prosegue il Pd -. Da Sorano può arrivare un contributo importante a questo percorso, valorizzando energie, competenze e sensibilità diverse all’interno di una proposta politica forte, inclusiva e radicata nella comunità. L’obiettivo è costruire un Partito Democratico sempre più aperto, capace di dialogare con il territorio, sostenere l’azione amministrativa della nuova sindaca e prepararsi alle sfide future con spirito unitario e ambizione politica».