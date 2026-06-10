ISTIA D’OMBRONE – Una donna è stata soccorsa questo pomeriggio a Istia d’Ombrone, nel comune di Grosseto.

La donna aveva parcheggiato l’auto vicino casa, a bordo si trovava ancora il figlio di dieci anni.

L’auto però ha iniziato a muoversi, forse il freno a mano non era stato tirato sino in fondo, o c’è stato un malfunzionamento. Quando la madre ha visto il mezzo muoversi verso la discesa e il dislivello ha tentato di fermarla, venendo investita, e riportando un trauma cranico.

Il mezzo è finito di sotto da una collinetta. Un volo di un paio di metri per poi finire sul tetto di un garage sottostante che si è parzialmente sfondato facendo sprofondare la macchina. I Vigili del fuoco hanno aiutato i sanitari a spostare la donna dal tetto del garage.

Il ragazzino non avrebbe riportato lesioni, forse è saltato giù all’ultimo minuto, mentre la madre è stata soccorsa dalla Croce rossa di Grosseto e trasportata in ospedale. Sul posto anche la Polizia municipale.