CAMPAGNATICO – Abitazioni occupate irregolarmente, carenze strutturali e condizioni igieniche precarie: è questo il quadro emerso dai controlli straordinari condotti nei mesi scorsi nel comune di Campagnatico da carabinieri, Polizia municipale e Asl. Alcune delle abitazioni ispezionate sono state dichiarate inagibili.

Chi ha partecipato

L’intervento, fa sapere il sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci, è nato dalla collaborazione tra il Comando stazione Carabinieri e il Comune di Campagnatico, dopo che l’amministrazione aveva raccolto segnalazioni di situazioni sospette e le aveva condivise con l’Arma locale. Alle attività hanno preso parte i carabinieri della stazione di Campagnatico, la Polizia municipale, il personale della Asl di Grosseto, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e il Nucleo Operativo Ecologico.

Le abitazioni inagibili

I controlli hanno fatto emergere gravi carenze strutturali e igieniche in alcune delle abitazioni ispezionate. La Asl e l’Ufficio tecnico comunale hanno emesso provvedimenti d’urgenza che ne hanno dichiarato l’inagibilità.

Le parole del sindaco

Il sindaco Elismo Pesucci ha ringraziato i militari e tutto il personale intervenuto: “Un contributo fondamentale e una dedizione costante che si confermano essenziali per garantire sicurezza, legalità e decoro dell’intera comunità di Campagnatico”.