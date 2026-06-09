«Siccome in prima media entreranno solo tre bambini da Campagnatico, il Comune non garantirà più il servizio di trasporto scolastico» è preoccupato il lettore che ci ha scritto in redazione.

«Il prossimo anno, da Campagnatico, soltanto tre bambini andranno in prima media a Paganico, e sembra che lo scuolabus non sia più garantito».

Di fatto stiamo parlando di due comuni limitrofi, entrambi con il proprio sistema scolastico. Entrambi garantiscono materna elementari e medie. Ma, tradizionalmente, molto ragazzi del Comune di Campagnatico, negli anni, hanno scelto di andare alla scuola media di Paganico.

Campagnatico

«Noi abbiamo tutti i plessi scolastici – afferma il sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci -, e garantiamo il servizio di trasporto per le nostre scuole con tre linee di trasporto e accompagnatori. Per coloro che scelgono di andare a Paganico, a pagare il servizio è sempre stata l’amministrazione di Civitella Paganico, perché noi la nostra scuola media l’abbiamo. Al momento non si è ancora parlato dei servizi per il prossimo anno».

Civitella Paganico

«Al momento non è stato ancora deciso nulla – precisa la sindaca di Civitella Paganico Alessandra Biondi -. Negli anni ci siamo assunti i costi per garantire il servizio alle famiglie che sceglievano di mandare i ragazzi nella nostra scuola di Paganico, anche se non erano nostri cittadini. Come detto, al momento non sappiamo ancora quanti ne vorranno usufruire: c’è chi sceglie Paganico perché i genitori lavorano qui e non ha bisogno dello scuolabus. Certo, visti i costi, qualunque riflessione andrà fatta anche tenendo contro del numero di utenza interessata. Negli anni ci siamo assunti tutte le spese».

«Ieri ne abbiamo discusso proprio in Giunta. Al momento non possiamo metterlo a bilancio perché non sappiamo l’utenza interessata, valuteremo anche alternative, ma, ripeto, bisogna capire quanti siano i ragazzi, che è questione tutt’altro che secondaria».