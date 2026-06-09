BAGNO DI GAVORRANO – Nove società ospiti, spettacolo e agonismo alla sesta edizione del trofeo Ketty Sinni alla pista dell’Asd Pattinaggio Artistico Bagno di Gavorrano. Due giorni da incorniciare in memoria di Ketty e del suo amore per lo sport con un evento che continua a coinvolgere società da tutta la provincia.

Queste le società partecipanti: ASD Robur Pattinaggio Artistico 1908, APASI, Cus Albinia, HC Castiglione, GS Pattinaggio Grosseto, Polisportiva Barbanella Uno Pattinaggio Artistico, ASD Skating Club Grosseto, Pattinaggio Artistico Follonica e Asd Pattinaggio Artistico Costa d’Argento Orbetello.

Grande soddisfazione per la società ospitante, che ha festeggiato l’oro con Sofia Annamaria Luth, Lea Giambalvo, Federico Forlani, Isabel Budacov, Jonathan Pecenko, Agata Renda, Alyssa Bolognesi, Alice Spada, Noemi Formisano, Noemi Simone e Giulia Salusti Baciu; secondo gradino del podio per Arianna Negura, Laura Cheli, Vittoria Bertelli, Adele Gianfaldoni, Adele Pacini e Marta Tognoni; infine, medaglie di bronzo a Matilde Bertelli e a Maria Timoftoaea; importante gettone di presenza per Adele Cozzolino, Ilaria Gori, Kiara Pecenko ed Emma Tiralongo.